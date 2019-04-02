В Киеве за час сообщили о минировании трех объектов оборонпрома
Кинологи ищут взрывчатку на Бронетанковом заводе, конструкторском бюро "Артиллерийское вооружение", на заводе "Маяк" и в Высшем совете правосудия
В Киеве полиция проверяет сообщения о заминировании сразу четырех объектов. Так, за час в правоохранительные органы поступили сообщения о минировании Бронетанкового завода, конструкторского бюро "Артиллерийское вооружение", Высшего совета правосудия и завод "Маяк".
"Информация о заложенной взрывчатке в трех случаях поступила на электронную почту, еще об одном заминировании сообщили по телефону", - говорится в сообщении.
Объекты находятся на территории Дарницкого, Соломенского, Шевченковского и Оболонского районов. На местах работают взрывотехники, кинологи, правоохранители, спасатели и врачи.
Проводится эвакуация. Решается вопрос о возбуждении уголовных производств.
На днях в Киеве на улице Институтской в центре города "заминировали" отель.
Ранее сообщалось, что в Киеве из Международного аэропорта "Киев" имени Сикорского ("Жуляны") после сообщения о минировании из терминалов эвакуировали пассажиров. В результате никаких взрывоопасных предметов не было найдено.
Также во Львове из-за анонимных сообщений о заминировании автовокзала, Главного железнодорожного вокзала и АЗС из помещений трех объектов были эвакуированы около 700 человек.
Также мы писали, что в Виннице женщина из мести "заминировала" банк:
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