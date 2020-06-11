Ротвейлер как оружие: под Киевом женщина использовала собаку, чтобы грабить, есть погибший

В Боярке будут судить женщину, собака которой до смерти искусала мужчину. От полученных травм потерпевший умер на месте происшествия. Во время расследования оказалось, что женщина причастна к ряду преступлений, которые ей помогал совершать ее четырехлапый "напарник" и два подельника, сообщает полиция Киевской области.

В марте этого года, ротвейлер набросился на мужчину, и нанес ему смертельные укусы. Установлено, что смерть мужчины наступила в результате рваной раны правой голени с повреждением сосудов. Затем из гаража потерпевшего боярчанка похитила велосипед, стоимостью почти 4000 гривен, сварочное оборудование и другие приборы. По данному факту полицейские расследовали производство по ч. 3 ст. 185 УК.

После этого, вместе с двумя товарищами, женщина набросилась на мужчину и натравила на него собаку. Они повалили его на землю, забрали его рюкзак, кроссовки, часы.

Реклама

Также фигурантка напала на женщину, избила и натравила своего пса на нее собаку. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК. Кроме того, женщина обвиняется в преступлении, предусмотренном ч.2 ст. 186 УК. Тогда, она нанесла удар в лицо несовершеннолетнему парню и вырвала у него из рук мобильный телефон.

Сейчас досудебные расследования этих уголовных производств завершено. Обвинительные акты направлены в суд.

Также следователи полиции сообщили женщине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 (Убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее стали известны подробности гибели молодой девушки, которая погибла после нападения бойцовского пса в городе Вознесенске Николаевской области. Как стало известно, жертвой стала 27-летняя женщина, умершая от ран в больнице.

Реклама

Родственники погибшей обвиняют в ее смерти хозяина собаки, который якобы из ревности натравил своего пса на бывшую подругу, а потом сбежал.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама