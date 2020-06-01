С мужчиной, угрожающим взорвать мост Метро в Киеве, начали переговоры

Правоохранители начали переговоры с мужчиной, который угрожает взорвать мост Метро в Киеве. Об этом "Сегодня" сообщили в Национальной полиции.

"Пока нам неизвестные требования мужчины. С ним ведут переговоры психологи и руководство полиции. На данный момент все находятся на мосту. К проведению спецоперации привлечены катеры водной полиции. Также задействованы дроны", – сообщили нам в полиции.

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Напомним, в 13:41 в столичную полицию позвонил мужчина с угрозой подорвать мост Метро. Неизвестный находится на мосту в маске и с пакетом, содержимое которого неизвестно. Движение транспорта, пешеходов и поездов метро было остановлено. На место прибыли следственно-оперативные группы Главного и районного управлений, взрывотехники, кинологи и представители других профильных служб под руководством главы столичной полиции Андрея Крищенко.

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Также в Сети появилось фото неизвестного.

Фото: Нацполиция, dtp.kiev.ua

Новости "Сегодня" писали, что в сентябре прошлого года Алексей Белько с оружием заехал на автомобиле на мост Метро и угрожал его подорвать. Тогда силовики провели спецоперацию и задержали "минера".

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