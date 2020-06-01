ЧП на мосту Метро в Киеве: появилось видео с места инцидента

В Сети опубликовали видео с моста Метро, который в понедельник, 1 июня, перекрыли в связи с угрозой взрыва. Как писали новости "Сегодня", на мосту неизвестный угрожает подорвать сооружение.
Первые кадры опубликованы в паблике "Киев Оперативный". На них видны полицейские машины и люди на платформе станции метро "Днепр".
Также на кадрах видно, что на станции стоит поезд подземки.
Отметим, что мост Метро перекрыт в обоих направлениях. При этом у моста начали собираться огромные пробки. Согласно данным сервиса Google Maps, Набережное шоссе практически остановилось.
Согласно данным столичной полиции, в 13:41 к ним позвонил неизвестный с угрозой взорвать мост метро. На месте происшествия уже находится следственно-оперативные группы Главного и районного управлений, взрывотехники, кинологи и представители других профильных служб под руководством главы столичной полиции Андрея Крищенко.
В столице введена специальная полицейская операция.
Напомним, что в сентябре прошлого года Алексей Белько с оружием заехал на автомобиле на мост Метро и угрожал его подорвать. Тогда силовики провели спецоперацию и задержали "минера".
В итоге Днепровский райсуд Киева постановил отправить Белько в психлечебницу.
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