Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,58
27,04

С ножом и пистолетом: в горсовете под Киевом подрались депутат и директор рынка

7 февраля, 14:11

По данным СМИ, потасовка возникла вокруг темы киосков

Фото: poglyad.tv

Фото: poglyad.tv

В Вышгородском городском совете на сессии в пятницу, 7 февраля, произошла драка между директором местного рынка Игорем Тыханом и депутатом Борисом Матко. Об этом сообщает издание "Погляд".

По предварительной информации, потасовка возникла вокруг темы МАФов в городе. При этом во время драки у одного из мужчин выпали на пол складной нож "бабочка" и пистолет. На место вызвали полицию, Матко сообщил копам, что нож принадлежит ему, а пистолет не его.

Фото: poglyad.tv

Фото: poglyad.tv

Реклама

Напомним, что на пленарном заседании Верховной Рады 6 февраля сотрудника государственной охраны заподозрили в ношении огнестрельного оружия прямо в сессионном зале, что запрещено законом. Однако в Управлении государственной охраны (УГО) прояснили, что на самом деле было под пиджаком у охранника.

Также сообщалось, что 6 февраля между народными депутатами произошла драка в президиуме в зале парламента. Отметим, что накануне Рада рассматривала поправки в важный законопроект о функционировании рынка земли.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

драка вышгород потасовка

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Скандал в автобусе Луцк-Киев: как наказали водителей из-за российского сериала
Скандал в автобусе Луцк-Киев: как наказали водителей из-за российского сериалаУкраина
Одна машина разбита, вторая – стала мусорником: в Киеве наказали
Одна машина разбита, вторая – стала мусорником: в Киеве наказали "героев" парковки (фото)Видео
Загадочная гибель курьера в Киеве: появились страшные подробности
Загадочная гибель курьера в Киеве: появились страшные подробностиПроисшествия
На столичной Оболони воры украли из квартиры даже духи
На столичной Оболони воры украли из квартиры даже духиПроисшествия
Розыск матери с ребенком в Киеве: в деле всплыли неожиданные подробности
Розыск матери с ребенком в Киеве: в деле всплыли неожиданные подробностиПроисшествия
Вандалы изуродовали Аллею художников в Киеве (фото)
Вандалы изуродовали Аллею художников в Киеве (фото)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...