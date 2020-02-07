С ножом и пистолетом: в горсовете под Киевом подрались депутат и директор рынка

Фото: poglyad.tv

В Вышгородском городском совете на сессии в пятницу, 7 февраля, произошла драка между директором местного рынка Игорем Тыханом и депутатом Борисом Матко. Об этом сообщает издание "Погляд".

По предварительной информации, потасовка возникла вокруг темы МАФов в городе. При этом во время драки у одного из мужчин выпали на пол складной нож "бабочка" и пистолет. На место вызвали полицию, Матко сообщил копам, что нож принадлежит ему, а пистолет не его.

Фото: poglyad.tv Реклама

Напомним, что на пленарном заседании Верховной Рады 6 февраля сотрудника государственной охраны заподозрили в ношении огнестрельного оружия прямо в сессионном зале, что запрещено законом. Однако в Управлении государственной охраны (УГО) прояснили, что на самом деле было под пиджаком у охранника.

Также сообщалось, что 6 февраля между народными депутатами произошла драка в президиуме в зале парламента. Отметим, что накануне Рада рассматривала поправки в важный законопроект о функционировании рынка земли.

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