В Раде снова подрались депутаты: видео новой потасовки

Сегодня утром Власенко с одним из «слуг народа» уже устраивал «танцы»

В Верховной Раде снова произошла стычка между народными депутатами в президиуме парламента.

После того, как депутаты отказались продлить сегодняшнее заседание до 20:00 для рассмотрения земельной реформы (были предложения продолжить на следующей пленарной неделе), депутаты снова начали выяснять отношения в президиуме: нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко пытался прорваться в центр президиума, но ему перекрыли дорогу "Слуга народа" Артем Дмитрук и другие нардепы.

"Я призываю придерживаться депутатской этики и основ человечности... Займите свои места и приступите к выполнению своих обязанностей... Доказывайте свою правоту в дискуссии, а не в обезьяньих прыжках", – обратился к парламентариям вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Напомним, сегодня в Раде уже произошла потасовка между Власенко и Дмитруком, после чего была заблокирована и трибуна, и президиум парламента, а лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и вовсе заняла место спикера Дмитрия Разумкова.

Как сообщали новости "Сегодня", депутаты возьмутся за законопроект №2178-10 о рынке земли во втором чтении. К документу подали четыре тысячи правок, в связи с чем Арахамия накануне заявлял, что заседание парламента может затянуться до утра пятницы. Смотрите онлайн-трансляцию рассмотрения законопроекта о рынке земли.

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