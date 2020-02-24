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С жилого дома в Киеве отвалилась часть утеплителя (фото)

24 февраля, 16:02

Александр Марущак

В соцсетях шутят, что здание "разделось" из-за жары

На улице Новаторов, 22-а, в Дарницком районе столицы, произошло обрушение утеплителя с фасада жилого дома. Со здания отвалилась часть обшивки с верхних этажей высотного дома. Без утепления остались как минимум три квартиры. Куски отпавшей обшивки остаются под домом, рядом участок частного сектора.

Пользователи социальных сетей, шутят, что дому стало жарко и он разделся – сбросив часть утеплителя с фасада.

"На данный момент неизвестно, когда проводился ремонт по утеплению этого жилого дома на улице Новаторов, 22-а. Также пока не установлено: кто выполнял работы и причина обрушения. На место выехали сотрудники Киевской службы спасения. Они обследуют здание и демонтируют часть утеплителя, который может упасть", – рассказали сайту "Сегодня" в управлении по вопросам гражданской защиты КГГА.

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Напомним, на бульваре Перова, 36 прямо на тротуар со стены торгового центра рухнула стеклянная панель. Пользователи социальных сетей пишут, что ЧП произошло из-за ветра. Якобы в момент сильного порыва стеклянную панель сорвало со второго этажа. Глыба стекла рухнула на тротуар. Повезло, что в этот момент там не было пешеходов.

Ранее новости "Сегодня" уже показывали фото и видео того, что натворила непогода на Донбассе. Ветер валил деревья, а автомобили застревали в снежных сугробах. В ГСЧС в Донецкой области рассказали, что высота снежного покрова достигала 16 см, а в Волновахском районе выпало до 50 см снега.

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Киев КГГА обрушение Дарница

Источник: Сегодня

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