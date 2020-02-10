В Киеве с торгового центра рухнуло огромное стекло: спасатели озвучили причину

По мнению спасателей, ЧП произошло из-за того, что стекло плохо закрепили

Фото: dtp.kiev.ua

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На бульваре Перова, 36, прямо на тротуар со стены торгового центра рухнула стеклянная панель. Пользователи социальных сетей пишут, что ЧП произошло из-за ветра. Якобы, в момент сильного порыва стеклянную панель сорвало со второго этажа. Глыба стекла рухнула на тротуар. Повезло, что в этот момент там не было пешеходов.

Между тем, в управлении по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации, сайту "Сегодня" сообщили, что ветер не является причиной чрезвычайного происшествия.

"В помещении торгового центра ведутся ремонтные работы и во время их выполнения стеклянная панель упала со второго этажа на тротуар. Во время падения никто из прохожих не пострадал, травмированных и пострадавших нет. Падение не связано с порывами. Я думаю, что ЧП произошло из-за качества выполненных работ. Стекло было плохо закреплено и со временем упало", – рассказал сайту "Сегодня" Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА.

Отметим, что по прогнозам синоптиков в Украине в понедельник, 10 февраля, ухудшится погода – на страну обрушится ураганный ветер. В Карпатах и вовсе ожидаются метели.

Ранее новости "Сегодня" уже показывали фото и видео того, что натворила непогода на Донбассе. Ветер валил деревья, а автомобили застревали в снежных сугробах. В ГСЧС в Донецкой области рассказали, что высота снежного покрова достигала 16 см, а в Волновахском районе выпало до 50 см снега.

Смотрите также фото и видео последствий непогоды в Днепре. Застрявшие машины на дорогах и поваленные деревья, без света остались около 20 населенных пунктов.

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