Деревья на дорогах и застрявшие машины: что натворила непогода на Донбассе (фото, видео)

Фото: ГСЧС

Снежная буря, которая пришла в Украину 5 февраля, накрыла и Донецкую область. Тут ветер валил деревья, а автомобили застревали в снежных сугробах.

В пресс-службе местной ГСЧС рассказали, что высота снежного покрова по области была до 16 см, а в Волновахском районе выпало до 50 см снега. Из-за снегопада на дорогах региона застревали машины – из снежного плена спасатели вытащили 34 автомобиля.

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Кроме того, из-за сильного ветра и налипания снега аварийные деревья падали прямо на проезжую часть и припаркованные на обочине и рядом с домами машины. Спасатели распилили и убрали 24 дерева. А в Волновахе ветви упали на линии электропередач.

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"Всего для оказания помощи от Главного управления привлекалось 164 человек личного состава и 38 единиц техники", – рассказали в ГСЧС.

Ранее мы писали, что на оккупированном Донбассе из-за непогоды произошло масштабное ДТП– на заснеженной трассе под Новоазовском слетел в кювет и перевернулся пассажирский автобус сообщением Горловка – Севастополь. В салоне находились 31 человек, двое из них – погибли на месте.

Напомним, в Украине из-за ураганного ветра и налипания мокрого снега без электроснабжения остались 203 населенных пункта в восьми областях.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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