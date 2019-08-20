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СБУ поймала в Киевской области боевика "ДНР"

20 августа, 12:55

Житель Харцызска дежурил на блокпостах и на позициях вблизи линии разграничения на Донбассе

/ Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачили в Киевской области бывшего боевика террористической организации "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В ходе досудебного расследования следователи СБУ установили, что в 2014 году житель Харцызска три месяца проходил "военную службу" в одном из незаконных вооруженных формирований так называемой ДНР. В составе НВФ злоумышленник выполнял функции охранника штаба, дислоцированного в родном городе", - говорится в сообщении.

Боевик участвовал в военных учениях, которые проводили с личным составом кадровые военнослужащие Вооруженных сил РФ. Главарями террористической группировки он также привлекался к дежурству на блокпостах и ​​боевому дежурству на позициях вблизи линии разграничения.

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"Мужчина быстро разочаровался в "идеалах" террористов и почти два года работал на шахте, после чего решил переехать в Киевскую область. Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства злоумышленника в одном из районов Киевской области правоохранители обнаружили дополнительные доказательства его противоправной деятельности – несколько мобильных телефонов и компьютерную технику, содержащие переписку, связанную с участием в террористической организации", - уточнили в СБУ.

Боевику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник полностью признал свою вину и дал обличительные показания о присутствии кадровых российских военных на временно оккупированных территориях.

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Фото: МИД Израиля

Материалы дела с обвинительным актом переданы в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, недавно в Луганской области полицейские во время проверки документов на блокпосту "Лисичанск – Бахмут" задержали боевика "ЛНР".

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Запорожье боевика так назвываемых Л/ДНР. В мае 2014 года он присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

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киевская область боевик днр

Источник: Сегодня

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