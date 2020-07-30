Семейные разборки в Киеве: мужчина вывез в лес сожителя бывшей жены и жестоко избил

К похищению житель столицы привлек своего товарища. Злоумышленников отпустили под личное обязательство

В Киеве двое мужчин похитили своего знакомого, вывезли его в лес и избили. Пострадавшего без сознания и с травмой головы нашли у дома на улице Космонавта Волкова.

Об этом сообщается на сайте столичного главка Национальной полиции.

Так, от медиков в полицию поступило сообщение о госпитализации 36-летнего уроженца Черкасской области. После общения с избитым мужчиной и осмотра места его обнаружения полицейские выяснили, что его похитили и избили его товарищи.

"Двое мужчин ехали на автомобиле и увидели на улице сожителя бывшей жены одного из них. Остановив машину, товарищи решили разобраться с мужчиной. Угрожая пистолетом и надев наручники, они посадили его в салон и увезли в лесопарковую зону, где избили и бросили", - говорится в сообщении.

Злоумышленниками оказались уроженцы Запорожской и Днепропетровской области, 1969 года и 1991 года рождения. Им сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины, и суд избрал меру пресечения – личное обязательство. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, столичные правоохранители задержали организатора похищения мужчины, которого удерживали 12 дней в неволе и требовали у его родственников полмиллиона долларов.

Подробности похищения мужчины смотрите в сюжете:

Также в Глевахе Киевской области из детсада похитили двух девочек.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться