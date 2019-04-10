Серьезное ДТП с пострадавшими под Киевом: Volkswagen перевернулся и сгорел
Водитель автомобиля не справился с управлением на перекрестке с круговым движением
Двое мужчин пострадали в результате серьезного ДТП близ села Новые Петровцы под Киевом: автомобиль Volkswagen перевернулся и загорелся.
Как сообщает "Информатор", машина ехала на большой скорости в сторону Новых Петровцев, однако на перекрестке с круговым движением авто вылетело в вырытую ремонтниками яму и перевернулось, после чего начало гореть.
Водители, проезжающие мимо, остановились и помогли водителю и пассажиру Volkswagen выбраться из машины. При этом уточняется, что мужчины получили серьезные травмы. Так, у одного из них открытая черепно-мозговая травма, а второй повредил позвоночник. Они госпитализированы.
Вследствие ДТП по дороге на десятки метров были разбросаны обломки машины. Полиция отмечает, что после того, как на участке с круговым движением начался ремонт, в этом месте стали часто происходить аварии.
Под Киевом в ночь на 6 апреля произошло смертельное ДТП: несовершеннолетний водитель за рулем Mazda сбил насмерть двух молодых девушек и скрылся с места аварии, бросив автомобиль.
Как сообщалось ранее, в воскресенье, 7 апреля, под Киевом погиб генеральный директор одного из крупнейших производителей растительных масел Allseeds Group Владимир Слабовский.
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