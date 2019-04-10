Серьезное ДТП с пострадавшими под Киевом: Volkswagen перевернулся и сгорел

Водитель автомобиля не справился с управлением на перекрестке с круговым движением

Фото: Информатор

Серьезное ДТП с пострадавшими под Киевом: Volkswagen перевернулся и сгорел //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/da4/89d/5cada489d073e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/da4/89d/5cada489d073e.jpg 2019-04-10T11:18:00+03:00 Происшествия Водитель автомобиля не справился с управлением на перекрестке с круговым движением

Двое мужчин пострадали в результате серьезного ДТП близ села Новые Петровцы под Киевом: автомобиль Volkswagen перевернулся и загорелся.

Как сообщает "Информатор", машина ехала на большой скорости в сторону Новых Петровцев, однако на перекрестке с круговым движением авто вылетело в вырытую ремонтниками яму и перевернулось, после чего начало гореть.















Водители, проезжающие мимо, остановились и помогли водителю и пассажиру Volkswagen выбраться из машины. При этом уточняется, что мужчины получили серьезные травмы. Так, у одного из них открытая черепно-мозговая травма, а второй повредил позвоночник. Они госпитализированы.

Вследствие ДТП по дороге на десятки метров были разбросаны обломки машины. Полиция отмечает, что после того, как на участке с круговым движением начался ремонт, в этом месте стали часто происходить аварии.

Под Киевом в ночь на 6 апреля произошло смертельное ДТП: несовершеннолетний водитель за рулем Mazda сбил насмерть двух молодых девушек и скрылся с места аварии, бросив автомобиль.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 7 апреля, под Киевом погиб генеральный директор одного из крупнейших производителей растительных масел Allseeds Group Владимир Слабовский.

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