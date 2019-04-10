Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,7
30,11
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Серьезное ДТП с пострадавшими под Киевом: Volkswagen перевернулся и сгорел

Сегодня, 11:18

Водитель автомобиля не справился с управлением на перекрестке с круговым движением

Фото: Информатор
Серьезное ДТП с пострадавшими под Киевом: Volkswagen перевернулся и сгорел //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/da4/89d/5cada489d073e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/da4/89d/5cada489d073e.jpg Происшествия Водитель автомобиля не справился с управлением на перекрестке с круговым движением

Двое мужчин пострадали в результате серьезного ДТП близ села Новые Петровцы под Киевом: автомобиль Volkswagen перевернулся и загорелся.

Как сообщает "Информатор", машина ехала на большой скорости в сторону Новых Петровцев, однако на перекрестке с круговым движением авто вылетело в вырытую ремонтниками яму и перевернулось, после чего начало гореть.

Водители, проезжающие мимо, остановились и помогли водителю и пассажиру Volkswagen выбраться из машины. При этом уточняется, что мужчины получили серьезные травмы. Так, у одного из них открытая черепно-мозговая травма, а второй повредил позвоночник. Они госпитализированы.

Вследствие ДТП по дороге на десятки метров были разбросаны обломки машины. Полиция отмечает, что после того, как на участке с круговым движением начался ремонт, в этом месте стали часто происходить аварии.

Под Киевом в ночь на 6 апреля произошло смертельное ДТП: несовершеннолетний водитель за рулем Mazda сбил насмерть двух молодых девушек и скрылся с места аварии, бросив автомобиль.


Как сообщалось ранее, в воскресенье, 7 апреля, под Киевом погиб генеральный директор одного из крупнейших производителей растительных масел Allseeds Group Владимир Слабовский.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег авария, ДТП, новые петровцы

Вы сейчас просматриваете новость " Серьезное ДТП с пострадавшими под Киевом: Volkswagen перевернулся и сгорел". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Резонансное ДТП в Сумах: что мешает объективному расследованию

Вчера, 21:39

Горожане опасаются, что жена прокурора Сергея Вакулы сможет избежать наказания

Сбежал с места аварии: в Днепре столкнулись такси "Славута" и Daewoo

Вчера, 19:23

В результате ДТП пострадал пассажир такси

В Одессе столкнулись два автомобиля: водители устроили драку прямо на дороге

Вчера, 15:27

Мужчины начали избивать третьего участника ДТП

Лобовое столкновение трамваев в Киеве: стали известны подробности

Вчера, 14:50

Очевидицы рассказали детали ДТП

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Ракицкий во втором матче подряд забил за Зенит

Команда Зеленского озвучила, как будут бороться с коррупцией

Как стирать пуховик в стиральной машине

Известная телеведущая смогла преодолеть 20-летнюю зависимость

Стало известно о доходах и имуществе Зеленского

Ученые: желание вздремнуть днем может быть симптомом болезни

Казахстанский теннисист выиграл турнир ATP с призовым фондом

Чемпионку UFC по прозвищу Пуля в Бишкеке встретили как героиню

"Упадок и разруха": экс-глава Донецкой ОГА
Загрузка...

Проигрыш Украины в ВТО: причины и последствия

Вчера, 08:02

Украина называла "транзитный конфликт" исключительно торговым спором, Россия – последствием напряженных отношений

Петр Порошенко: "На следующие пять лет я твердо усвоил свой урок"

Вчера, 07:19

Гарант Конституции в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на канале "Украина" рассказал о дебатах на НСК "Олимпийском", вынесенных выводах и готовности пройти тесты во Всемирном антидопинговом агентстве

Первая кровь на выборах президента Украины: перипетии с анализами и антикоррупционные программы

Вчера, 07:00

Перед вторым туром кандидаты сосредоточились на работе над ошибками

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

''Спасла эфир'': выступление Кароль на шоу Голос вызвало восторг

Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все

Время переезжать: в Японии стали бесплатно раздавать дома