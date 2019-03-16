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Школьные разборки на Троещине: стали известны подробности избиения девочки

Сегодня, 12:12

Причиной жестокого избиения школьницы в Киеве назвали ссору в социальной сети

Девочку решили "наказать" на стадионе у школы. Скриншот
Девочку решили "наказать" на стадионе у школы. Скриншот.
Школьные разборки на Троещине: стали известны подробности избиения девочки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cc7/2b9/5c8cc72b9a270.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cc7/2b9/5c8cc72b9a270.png Происшествия Причиной жестокого избиения школьницы в Киеве назвали ссору в социальной сети

Жестокое избиение школьницы на Троещине в Киеве, вызвавшее большой резонанс, произошло после конфликта в социальной сети, который продолжился "в реале".

Как рассказала Дина Щербак, директор школы №294, в которой учится одна из участниц инцидента, по ее данным, в ходе интернет-переписки "кто-то кого-то обидел, и начались разборки", сообщают "Факты".

"Насколько мне известно, причиной произошедшего стала какая-то переписка в Instagram. Там кто-то кого-то обидел, начались разборки. Началось все в парке, где часто собирается молодежь со всего микрорайона. Там же была и девочка из нашей школы. Потом ее парень ее оттуда забрал — и они пошли в нашу школу. Но компания их догнала. Тогда и случился инцидент на школьном стадионе. После чего подростки еще пошли на озеро, где разборки продолжились", – сообщила она.

Педагог добавила, что в расправе над девочкой принимали участие нескольких школ Троещины, были среди них и 18-летние.

"Этим делом сейчас занимается ювенальная полиция. Известно, что там было много детей из разных школ. Пострадавшая девочка не из нашей школы. Пострадавшая девочка учится в девятом классе другой школы. Там были учащиеся и из вечерней школы, и из школы № 301. Сотрудники полиции уже вызывали отца нашей ученицы", – отметила директор.

Также она сообщила, что родители избитой девочки в полицию не обращались, однако сотрудники ювенальной полиции открыли уголовное производство и начали следствие на основании видео, опубликованного в сети.

Ранее сообщалось о жестоком избиении школьницы в Одессе. Мать пострадавшей рассказала, что нападавшие были хорошо знакомы с ее дочерью, а одна из них даже претендовала на роль лучшей подруги.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" рассмотрели случаи детской жестокости, которые приобретают массовый характер, когда нечеловеческие выяснения отношений между детьми порой шокируют всю страну. 

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Тег Киев, школа, избиение, троещина, школьница, буллинг

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