Ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне: появились новые данные и видео

В Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС по состоянию на утро 21 апреля продолжается ликвидация пожаров.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, спасатели работают на территории Корогодского, Паришевского, Лубянского, Дитятковского и Денисовецкого лесчничеств.

"Основные усилия направлены на локализацию трех очагов (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки – с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и одного торфяника", – говорится в сообщении.

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Инженерная техника в Зоне отчуждения уже вырыла 515 км минерализованных полос. К тушению пожара привлечены на данный момент 1343 человека и 299 единиц техники, в том числе 3 вертолета ГСЧС, которыми 20 апреля было осуществлено 189 сбросов – 378 т воды.

Согласно данным спутника, ситуация с пожарами выглядит на утро 21 апреля так:

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Вместе с тем, волонтеры и активисты заявляют, что сил, которые ликвидируют пожары в Зоне отчуждения, на сегодня явно недостаточно и Украине нужно просить о помощи у международных партнеров.

Напомним, что пожары в Зоне отчуждения вспыхнули 4 апреля и быстро распространились на большие участки. Ситуацию усугубляли ветер и сухая погода. За несколько дней огонь вплотную подошел к Припяти и ЧАЭС, а также к могильнику радиоактивных отходов.

14 апреля пошли дожди, и открытый огонь удалось потушить, но уже через пару дней ураганный ветер, который обрушился на Киев и область, повторно раздул пожар.

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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