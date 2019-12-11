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Скандал с памятником под Киевом: атошник снес памятный знак погибшим военным

11 декабря, 15:54

Участок, на котором был установлен памятный знак, был выделен участнику АТО

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Полиция Киевской области сообщила подробности сноса в Ворзеле памятного знака погибшим на Донбассе военным. В частности, памятник демонтировал атошник.

"Несколько лет назад на земельном участке в пгт Ворзель группа участников АТО установила памятный знак погибшим воинам на востоке страны. В дальнейшем сельский совет в административных границах выделил земельные участки участникам боевых действий. Надел, где находился памятник, попал в собственность одному из атошников. Чтобы начать строительные работы на своем участке, мужчина был вынужден его демонтировать и выбросить", - говорится в сообщении.

По факту самоуправства открыто уголовное производство по ст. 356 Уголовного кодекса Украины.

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Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Ранее в Вышгороде на местном кладбище вандалы осквернили могилу волонтера Евромайдана, который погиб от пули снайпера 20 февраля 2014 года. Посмертно он получил звание Героя Украины с орденом "Золотая Звезда" (21 ноября 2014 года) – за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение украинскому народу, проявленные во время Революции Достоинства. А также медаль "За жертвенность и любовь к Украине", тоже посмертно.

Напомним, в Киеве неизвестный облил желтой краской памятный знак героям АТО в парке им. Рыльского в Голосеевском районе.

Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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памятник снос киевская область ворзель

Источник: Сегодня

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