Смерть известного волонтера в Киеве полиция расследует как умышленное убийство

Смерть волонтера Алексея Кучапина полиция будет расследовать как умышленное убийство. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает ZN.UA.
По его словам, результаты судебно-медицинской экспертизы, осмотра тела и места происшествия позволили следствию установить причину смерти. Производство зарегистрировано по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).
"О причинах смерти сказало вскрытие. И осмотр тела. И осмотр места происшествия", – отметил замминистра.
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Геращенко уточнил, что вскрытие было завершено в 11:30 четверга, 23 июля. Он также подчеркнул, что вдова покойного может забрать его тело в Бюро судмедэкспертизы.
Ранее правоохранители рассказали, что при осмотре квартиры правоохранители, кроме документов и личных вещей умершего, изъяли 11 таблеток белого цвета, а на столе обнаружили записку. Все вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.
Также правоохранители нашли свидетеля, с которым общался погибший перед смертью.
Напомним, Алексей Кучапин 16 июля ушел из дома и с тех пор не выходил на связь. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили его тело в квартире в Днепровском районе столицы. Во время предварительного осмотра тела криминалисты не выявили внешних признаков насильственной смерти.
Умершему Алексею Кучапину было 39 лет. Волонтер занимался помощью бездомным и инвалидам, жертвам черных риэлторов и торговцев людьми, в том числе несовершеннолетним, которых вовлекли в занятие проституцией.
Смотрите также видеосюжет о волонтерской деятельности Кучапина:
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