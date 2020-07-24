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Смерть известного волонтера в Киеве полиция расследует как умышленное убийство

24 июля, 12:10

Денис Беспалов Денис Беспалов

Результаты судебно-медицинской экспертизы позволили следствию установить причину смерти

Смерть волонтера Алексея Кучапина полиция будет расследовать как умышленное убийство. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает ZN.UA.

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По его словам, результаты судебно-медицинской экспертизы, осмотра тела и места происшествия позволили следствию установить причину смерти. Производство зарегистрировано по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

"О причинах смерти сказало вскрытие. И осмотр тела. И осмотр места происшествия", – отметил замминистра.

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Геращенко уточнил, что вскрытие было завершено в 11:30 четверга, 23 июля. Он также подчеркнул, что вдова покойного может забрать его тело в Бюро судмедэкспертизы.

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Ранее правоохранители рассказали, что при осмотре квартиры правоохранители, кроме документов и личных вещей умершего, изъяли 11 таблеток белого цвета, а на столе обнаружили записку. Все вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.

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Также правоохранители нашли свидетеля, с которым общался погибший перед смертью.

Напомним, Алексей Кучапин 16 июля ушел из дома и с тех пор не выходил на связь. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили его тело в квартире в Днепровском районе столицы. Во время предварительного осмотра тела криминалисты не выявили внешних признаков насильственной смерти.

Умершему Алексею Кучапину было 39 лет. Волонтер занимался помощью бездомным и инвалидам, жертвам черных риэлторов и торговцев людьми, в том числе несовершеннолетним, которых вовлекли в занятие проституцией.

Смотрите также видеосюжет о волонтерской деятельности Кучапина:

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Киев МВД убийство волонтер Антон Геращенко

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