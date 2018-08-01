Резонансное убийство ветерана АТО в Бердянске: главные подробности, фото и видео

В курортном городе Бердянск Запорожской области 31 июля около 12:30 был убит участник боев на Донбассе Виталий Олешко с позывным "Сармат". Убийство было совершено из обреза двуствольного охотничьего ружья во дворе гостиницы, принадлежащей семье погибшего.

Первым о преступлении сообщил друг погибшего Андрей Маджаров, который выложил в Facebook видео с места убийства и рассказал некоторые подробности. В частности, он заявил, что "подошел со спины какой-то бородатый непонятный смертник, выстрелил два раза". Позже стало известно, что один выстрел пришелся в спину, а другой – в затылок.

Друзья погибшего попытались задержать киллера, стреляя ему вслед из травматических пистолетов, но убийце удалось скрыться на "Таврии" красного цвета.

Тем временем, в полиции объявили о введении оперативного плана "Сирена" на территории Запорожской и Донецкой областей. Также было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство", а расследование взяло под контроль руководство Нацполиции.













Вскоре появились сообщения о том, что копам удалось найти машину, в которой скрылись участники нападения – бордовую "Таврию" бросили за несколько кварталов от места преступления. Полицейские предположили, что машину могли заминировать, а позже заявили, что в салоне был найден обрез охотничьего ружья.

К вечеру того же дня в сети появились сообщения о задержании под Мелитополем подозреваемых в убийстве, а также их фото с просьбой помочь в опознании. Всего были выложены снимки четверых мужчин.

Позже появилось уточнение о том, что автомобиль с подозреваемыми задержали в городе Васильевка Запорожской области.









В свою очередь, первый заместитель председателя Национальной полиции Украины – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин рассказал о главных версиях мотивов убийства.

"Выдвинут ряд версий по убийству мужчины. Каждая версия имеет право на жизнь. Есть определенные наработки. Рассматриваем версии от заказного убийства до обычного бытового. Но слишком рано указывать на какую-то конкретную личность. Могу только утверждать, что в ближайшее время указанное убийство будет раскрыто", - заверил он.

Позже народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал в своем Facebook слова благодарности в адрес полиции Запорожской области и подтвердил задержание подозреваемых.

В частности, по его словам, после расстрела Олешко подозреваемые сменили машину, но "киллер не догадался сбрить свою бороду, которая и была указана в ориентировке всем постам полиции как особая примета".

задержаны пятеро подозреваемых в убийстве "Сармата". Утром 1 августа в пресс-службе Нацполиции заявили, что по результатам оперативно-розыскных действий были

"Полицейские остановили автомобиль с четырьмя подозреваемыми в городе Васильевка Запорожской области. Еще одного злоумышленника разыскали и задержали полицейские Бердянске", – говорится в сообщении.

В свою очередь, как заявил Аброськин, быстрое задержание подозреваемых стало возможно благодаря выполнению плана "Сирена"

"На одной из улиц Бердянска разыскали автомобиль ЗАЗ, в котором обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья. Кроме того, в результате введения в действие плана "Сирена" на посту в Васильевке полицейские остановили автомобиль разыскиваемых. Мы установили, что четверо лиц, которые находились в нем, причастны к убийству жителя Бердянска", – подчеркнул он.