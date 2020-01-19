Умер на пороге кафе: в Киеве жестоко убили ветерана АТО

Фото: Анюта Атаманюк

В Киеве убили 32-летнего мужчину. Преступление произошло в ночь на 19 января около трех часов ночи. Он пришел кафе по адресу Николая Юнкерова, 28а в окровавленной одежде и попросил о помощи, утверждая, что на него напали. Персонал кафе вызвал скорую. Но, к сожалению, мужчина умер до прибытия медиков, сообщает "Информатор".

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Следственно-оперативная группа полиции, прибыв на место происшествия, осмотрела тело и обнаружила колотую рану на шее мужчины в районе сонной артерии. Рядом с погибшим был найден нож. Личность погибшего установлена по удостоверению участника боевых действий, ему было 32 года. Подробности происшествия предстоит выяснить полицейским.

Напомним, летом ветерана АТО убили в Киеве на ул. Ярославов Вал, возле станции метро "Золотые ворота". Во время внезапно возникшего конфликта злоумышленник нанес потерпевшему смертельное ножевое ранение в грудь, после чего пытался скрыться с места происшествия и уничтожить вещественные доказательства, но был по горячим следам задержан правоохранителями.

А в курортном городе Бердянск Запорожской области был убит участник боев на Донбассе Виталий Олешко с позывным "Сармат". Убийство было совершено из обреза двуствольного охотничьего ружья во дворе гостиницы, принадлежащей семье погибшего. Первым о преступлении сообщил друг погибшего Андрей Маджаров: он заявил, что "подошел со спины какой-то бородатый непонятный смертник, выстрелил два раза". Позже стало известно, что один выстрел пришелся в спину, а другой – в затылок.

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