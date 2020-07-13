Копы рассказали, какой срок грозит водителю, устроившему смертельное ДТП на Столичном шоссе

Мужчина, влетевший на Mercedes в Hyundai, задержан, но находится в больнице

По факту смертельной аварии, которая произошла в районе Кончи-Заспы на Столичном шоссе (Старообуховская трасса) и унесла жизни четырех людей, открыто уголовное производство. Водитель, устроивший ДТП, задержан, он находится в больнице. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Правоохранители задержали водителя-правонарушителя. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes совершил столкновение с другим авто, которое двигалось впереди в попутном направлении. После этого выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai. В результате происшествия водитель и пассажиры автомобиля Hyundai, среди которых двое малолетних детей, погибли. Мальчика 2006 года рождения доставили в больничное учреждение для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Задержанный 39-летний водитель Mercedes, по данным полиции, находится в медучреждении.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Сейчас следователи готовят сообщение о подозрении в совершении преступления. Также полицейские по согласованию с прокуратурой обратятся в суд с ходатайством об избрании водителю меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, что в сообщении полиции не говорится о том, находился ли водитель в наркотическом или алкогольном опьянении. При этом на видео с места ДТП, которые ранее опубликовали в Сети, освидетельствование на драгере показало у мужчины за рулем Mercedes 1,32 промилле.

Ранее в Киеве на Позняках автомобиль BMW выехал на тротуар и насмерть сбил женщину.

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