Смертельное ЧП в Киеве: появились подробности обрушения здания на Подоле
На момент инцидента в здании находились три женщины, которые пришли туда убирать мусор
В рухнувшем здании СТО на Новоконстантиновской, 2 в Киеве, где обрушились в среду, 27 марта, бетонные плиты перекрытия, находились три женщины.
"Это были уборщицы, они пришли туда убирать мусор, наводили порядок. В этот момент бетонные плиты упали вниз. Одна из женщин отделалась испугом, и ей повезло выжить. 36-летняя женщина с травмами средней тяжести доставлена в больницу, а 58-летняя женщина умерла от полученных травм. Тело было доставлено в морг для проведения судмедэкспертизы", – рассказали "Сегодня" в управлении по вопросам ЧС КГГА.
Фото: Киев Оперативный
Как сообщалось ранее, смерть одной из пострадавших произошла по дороге в больницу.
Ранее сообщалось, что в одной из квартир жилого дома Днепра на 31-летнего мужчину во время ремонтных работ упала железобетонная плита, заблокировав при этом вход в помещение. По прибытию на место происшествия, спасатели выяснили, что внутри помещения находилось двое мужчин. В то время, как они выполняли ремонтные работы в квартире, часть межкомнатной бетонной перегородки упала на одного из них и прижала ему ногу.
Также сообщалось, что во Львове на одной из строек бетонная плита придавила двух рабочих.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Смертельное ЧП в Киеве: появились подробности обрушения здания на Подоле". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Водитель киевской маршрутки, покалечивший пешехода, получил три года тюрьмы
Водитель маршрутки понадеялся, что успеет проскочить через пешеходный переход, на наехал на мужчину
В Киеве преступники продавали запрещенные стероиды в интернете
В преступную группу входили три человека