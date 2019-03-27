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Смертельное ЧП в Киеве: появились подробности обрушения здания на Подоле

Сегодня, 13:56

На момент инцидента в здании находились три женщины, которые пришли туда убирать мусор

Фото: Киев Оперативный
Смертельное ЧП в Киеве: появились подробности обрушения здания на Подоле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b64/6fe/5c9b646fee040.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b64/6fe/5c9b646fee040.jpg Происшествия На момент инцидента в здании находились три женщины, которые пришли туда убирать мусор

В рухнувшем здании СТО на Новоконстантиновской, 2 в Киеве, где обрушились в среду, 27 марта, бетонные плиты перекрытия, находились три женщины.

"Это были уборщицы, они пришли туда убирать мусор, наводили порядок. В этот момент бетонные плиты упали вниз. Одна из женщин отделалась испугом, и ей повезло выжить. 36-летняя женщина с травмами средней тяжести доставлена в больницу, а 58-летняя женщина умерла от полученных травм. Тело было доставлено в морг для проведения судмедэкспертизы", – рассказали "Сегодня" в управлении по вопросам ЧС КГГА.

Фото: Киев Оперативный

Как сообщалось ранее, смерть одной из пострадавших произошла по дороге в больницу.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир жилого дома Днепра на 31-летнего мужчину во время ремонтных работ упала железобетонная плита, заблокировав при этом вход в помещение. По прибытию на место происшествия, спасатели выяснили, что внутри помещения находилось двое мужчин. В то время, как они выполняли ремонтные работы в квартире, часть межкомнатной бетонной перегородки упала на одного из них и прижала ему ногу.

Также сообщалось, что во Львове на одной из строек бетонная плита придавила двух рабочих.

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Тег Киев, чп, подол, обрушение

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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