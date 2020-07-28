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Смертельное ДТП на Выдубичах: стали известны подробности

28 июля, 20:07

Александр Марущак , Игорь Рец

После удара тело водителя пришлось доставать спасателям

Стал известен возраст водителя Toyota, который сегодня днем влетел в прицеп грузовика Daf на Надднепрянском шоссе в направлении Дарницкого моста. После удара тело водителя пришлось доставать спасателям. От места ДТП образовалась многокилометровая пробка.

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В полиции Киева сайту "Сегодня" сообщили, что на данный момент неизвестно кем работал водитель.

"Установлено, что водитель Toyota Land Cruiser столкнулся на повороте с прицепом грузовика и от полученных травм скончался на месте. Мужчина – 1953 года рождения. По предварительной информации, кроме него в салоне автомобиля на момент ДТП больше никого не было. У нас нет информация о том, находился ли мужчина в состоянии алкогольного опьянения", – рассказали в полиции Киева.

Очевидцы, которые побывали на месте ДТП, говорят, что видели в салоне автомобиля бутылки из-под пива. Решается вопрос о открытии уголовного производства по факту ДТП.

"На данный момент устанавливаются все обстоятельства и механизм ДТП. Будет проведено ряд экспертиз и по их результатам установлена причина ДТП", – пояснили в полиции Киева.

Видео: Киев Оперативный

Напомним, в Киеве во вторник, 28 июля, возле станции метро "Выдубичи" произошло жесткое ДТП – внедорожник Toyota Land Cruiser въехал в грузовик Daf с полуприцепом Ackermann. Авария произошла на Надднепрянском шоссе в направлении Дарницкого моста.

Видео: KIEVMAP

Из-за аварии движение в районе станции метро "Выдубичи" серьезно усложнтлось, там образовались километровые тянучки.

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Также мы писали о жуткой аварии на Столичном шоссе, в которой погибла почти целая семья Цуркановых.

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авария ДТП выдубичи Toyota DAF

Источник: Сегодня

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