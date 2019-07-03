Смертельное ДТП в Киеве: при столкновении двух авто погиб пешеход (фото)
Мужчина возвращался домой с работы
Вчера вечером в Подольском районе Киева произошла смертельная авария, в которой погиб случайный прохожий. По предварительным данным, автомобиль "Жигули" ехал со стороны площади Шевечнко и должен был повернуть на ул. Газопроводную. В это время по дороге ехала Skoda на еврономерах.
Автомобили столкнулись, водитель Skoda потерял управление, и машина вылетела в кювет в районе местного ресторана. Увы, авто зацепило мужчину-пешехода, который возвращался домой с работы. Он погиб на месте происшествия.
Все обстоятельства ДТП, а также точный механизм аварии выяснят правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Киеве на проспекте Романа Шухевича кроссовер Nissan Qashqai вылетел с дороги и снес электроопору. В ДТП пострадали три человека.
Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.
Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Смертельное ДТП в Киеве: при столкновении двух авто погиб пешеход (фото)". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве лоб в лоб столкнулись две легковушки: пострадала женщина (фото и видео)
Пострадала женщина, которая ехала в салоне Peugeot
В Николаевской области случилось ДТП: один человек погиб, еще 15 человек пострадали
Четырех человек госпитализировали в тяжелом состоянии