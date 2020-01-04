Смертельное ДТП в Киеве с BMW X5: 24-летнего россиянина отправили под арест

Фото: прокуратура Киева

Виновника смертельного ДТП на улице Васильковской в Киеве, в результате которого погиб мужчина, арестовали. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Авария произошла 3 января около 11:30. Как пишет прокуратура, водитель BMW X5 при повороте на перекрестке неравнозначных дорог, в нарушение ПДД, не предоставил преимущество автомобилю Mercedes-Benz 190, который двигался по главной дороге, в результате чего произошло столкновение. Mercedes отбросило на автомобиль Hyundai, который двигался во встречном направлении.

Фото: прокуратура Киева Реклама

В итоге водитель Mercedes от полученных травм скончался на месте. С травмой грудной клетки в больницу попала пассажирка Hyundai.

Водителя автомобиля BMW – 24-летнего гражданина РФ, уроженца Республики Кабардино-Балкария, задержали и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Ранее в Киеве на улице Тургеневской произошло ДТП, после которого один из водителей решил прилечь отдохнуть на месте аварии.

Также утром 1 января в Киевской области произошло ДТП с подростками, в результате которого погибла 16-летняя девушка. Ее тело нашли в 100 метрах от места аварии.

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