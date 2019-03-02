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Смертельное ДТП в Киеве: водитель сбежал с места трагедии

Сегодня, 12:38

На месте случившегося нет камер видеонаблюдения, поэтому саму аварию зафиксировать не удалось

Фото: УНН
Смертельное ДТП в Киеве: водитель сбежал с места трагедии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e6a/918/5c6e6a918d6b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e6a/918/5c6e6a918d6b8.jpg Происшествия На месте случившегося нет камер видеонаблюдения, поэтому саму аварию зафиксировать не удалось

Правоохранительные органы украинской столицы разыскивают водителя, который скрылся с места аварии, в результате которой скончался мужчина 1978 года рождения.

Инцидент произошел в ночь на 2 марта в Голосеевском районе, сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

"Предварительно установлено, что автомобиль двигался по проспекту Голосеевскому со стороны улицы Полковника Потехина в направлении улицы Героев обороны, а пешеход переходил дорогу справа налево по ходу движения машины", – утверждают стражи правопорядка.

В результате полученных в ДТП телесных повреждений пешеход погиб, а водитель скрылся с места происшествия.

На месте случившегося были найдены обломки бампера и стекла противотуманной фары, но камер видеонаблюдения, к сожалению, поблизости нет, поэтому саму аварию зафиксировать не удалось.

По факту нарушения правил безопасности дорожного уже было начато уголовное производство.

Напомним, ранее на этой неделе в Киеве произошло другое смертельное ДТП – Mercedes на большой скорости влетел в фуру на иностранных номерах. В результате случившегося 52-летний водитель легковушки погиб на месте, а 34-летняя пассажирка с травмами головы и грудной клетки была госпитализирована.

Также сообщалось об другом трагическом дорожном происшествии – при выезде с моста Метро на Броварском проспекте в ночь на 1 марта в лобовом столкновении сошлись ZAZ Vido и карета скорой помощи. В результате аварии три человека погибли и еще трое получили ранения.

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Тег авария, ДТП, голосеево, дорожное происшествие, Голосеевский проспект

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