Смертельное ДТП в Киеве: водитель сбежал с места трагедии
На месте случившегося нет камер видеонаблюдения, поэтому саму аварию зафиксировать не удалось
Правоохранительные органы украинской столицы разыскивают водителя, который скрылся с места аварии, в результате которой скончался мужчина 1978 года рождения.
Инцидент произошел в ночь на 2 марта в Голосеевском районе, сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.
"Предварительно установлено, что автомобиль двигался по проспекту Голосеевскому со стороны улицы Полковника Потехина в направлении улицы Героев обороны, а пешеход переходил дорогу справа налево по ходу движения машины", – утверждают стражи правопорядка.
В результате полученных в ДТП телесных повреждений пешеход погиб, а водитель скрылся с места происшествия.
На месте случившегося были найдены обломки бампера и стекла противотуманной фары, но камер видеонаблюдения, к сожалению, поблизости нет, поэтому саму аварию зафиксировать не удалось.
По факту нарушения правил безопасности дорожного уже было начато уголовное производство.
Напомним, ранее на этой неделе в Киеве произошло другое смертельное ДТП – Mercedes на большой скорости влетел в фуру на иностранных номерах. В результате случившегося 52-летний водитель легковушки погиб на месте, а 34-летняя пассажирка с травмами головы и грудной клетки была госпитализирована.
Также сообщалось об другом трагическом дорожном происшествии – при выезде с моста Метро на Броварском проспекте в ночь на 1 марта в лобовом столкновении сошлись ZAZ Vido и карета скорой помощи. В результате аварии три человека погибли и еще трое получили ранения.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Смертельное ДТП в Киеве: водитель сбежал с места трагедии". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Под Киевом три человека пострадали в масштабном ДТП
В одной из машин ехала мама с маленьким ребенком
Тройное ДТП под Киевом: авто полиции врезалось в легковушку и вылетело на тротуар
Полицейский Mitsubishi ехал по встречной полосе на большой скорости
Смертельная авария в Киеве: появилось видео момента ДТП
Оказалось, что во время столкновения автомобиля со столбом пострадала и пенсионерка
В Киеве иномарка врезалась в маршрутку и снесла остановку (видео)
Водителя Kia Ceed подрезал неизвестный и скрылся, а иномарку понесло в стоявшую на остановке маршрутку