Смертельное ДТП в Киеве: водитель сбежал с места трагедии

На месте случившегося нет камер видеонаблюдения, поэтому саму аварию зафиксировать не удалось

Фото: УНН

Смертельное ДТП в Киеве: водитель сбежал с места трагедии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e6a/918/5c6e6a918d6b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e6a/918/5c6e6a918d6b8.jpg 2019-03-02T12:38:00+02:00 Происшествия На месте случившегося нет камер видеонаблюдения, поэтому саму аварию зафиксировать не удалось

Правоохранительные органы украинской столицы разыскивают водителя, который скрылся с места аварии, в результате которой скончался мужчина 1978 года рождения.

Инцидент произошел в ночь на 2 марта в Голосеевском районе, сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

"Предварительно установлено, что автомобиль двигался по проспекту Голосеевскому со стороны улицы Полковника Потехина в направлении улицы Героев обороны, а пешеход переходил дорогу справа налево по ходу движения машины", – утверждают стражи правопорядка.

В результате полученных в ДТП телесных повреждений пешеход погиб, а водитель скрылся с места происшествия.

На месте случившегося были найдены обломки бампера и стекла противотуманной фары, но камер видеонаблюдения, к сожалению, поблизости нет, поэтому саму аварию зафиксировать не удалось.

По факту нарушения правил безопасности дорожного уже было начато уголовное производство.

Напомним, ранее на этой неделе в Киеве произошло другое смертельное ДТП – Mercedes на большой скорости влетел в фуру на иностранных номерах. В результате случившегося 52-летний водитель легковушки погиб на месте, а 34-летняя пассажирка с травмами головы и грудной клетки была госпитализирована.

Также сообщалось об другом трагическом дорожном происшествии – при выезде с моста Метро на Броварском проспекте в ночь на 1 марта в лобовом столкновении сошлись ZAZ Vido и карета скорой помощи. В результате аварии три человека погибли и еще трое получили ранения.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Смертельное ДТП в Киеве: водитель сбежал с места трагедии". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.