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Смертельное ДТП в Киеве: водитель вылетел из салона авто и погиб

10 июня, 11:14

Машина на скорости наехала на бордюр

Фото: А.Ракитин, Сегодня

В воскресенье, 9 июня, около полуночи на проспекте Леся Курбаса произошла масштабная авария. По словам очевидцев, водитель на автомобиле Seat двигался от "Медгородка" в сторону Окружной дороги вдоль линии скоростного трамвая. Недалеко от одной из станций он не справился с управлением и зацепил высокий бордюр.

От автомобиля при ударе оторвалось левое переднее колесо – оно отлетело в сторону и пробило ограждение скоростной линии. Машина при этом продолжила движение, пронеслась еще около 200 метров и только тогда остановилась.

Водитель был не пристегнут и выпал во время движения из авто. С сильнейшей травмой его забрала скорая, однако по дороге в больницу он скончался. Мужчине было около 27 лет. Все обстоятельства и причины аварии установит следствие.

Напомним, что на улице Богатырской в Киеве Lanos врезался в отбойник, в результате чего пострадал водитель машины.

Также новости "Сегодня" сообщали, что водитель несколько сот метров протянул пешехода на капоте своего автомобиля. Это произошло после того, как Mazda врезалась в легковушку, а когда водитель пострадавшей машины вышел осмотреть повреждения, виновник ДТП продолжил движения и поднял мужчину на капот.


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Тег Киев, ДТП, Seat

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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