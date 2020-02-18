Смертельное нападение на ветерана АТО и его жену: появились жуткие подробности

Фото: Sergii Nikolaiev

В Киеве правоохранители завершили расследование жестокого преступления, которое произошло на улице Киприянова в ноябре 2019 года. Тогда вечером в подъезде жилого дома двое неизвестных напали на семейную пару – ветерана АТО и его гражданскую супругу. В результате жестокого избиения женщина получила тяжелые травмы, а мужчина умер, сообщает столичная прокуратура.

Нападающими оказались сын потерпевшей и его друг 1989 и 1990 рождения.

"Имея умысел на умышленное убийство супругов, злоумышленники подкараулили мужчину и женщину в подъезде, где нанесли им многочисленные удары деревянной битой и молотком по жизненно важным органам. Соседи нашли пострадавших без сознания. Мужчина от вызванных ему телесных повреждений вскоре умер в больнице, а его жена получила тяжелые телесные повреждения", – сообщили правоохранители.

По результатам расследования действия нападавших квалифицированы по ч. 2 ст. 15, п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 и п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

В отношении обоих подозреваемых избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас обвинительный акт направлен в Святошинский районный суд Киева. За совершенное им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, летом ветерана АТО убили в Киеве на ул. Ярославов Вал, возле станции метро "Золотые ворота". Во время внезапно возникшего конфликта злоумышленник нанес потерпевшему смертельное ножевое ранение в грудь, после чего пытался скрыться с места происшествия и уничтожить вещественные доказательства, но был по горячим следам задержан правоохранителями.

А в курортном городе Бердянск Запорожской области был убит участник боев на Донбассе Виталий Олешко с позывным "Сармат". Убийство было совершено из обреза двуствольного охотничьего ружья во дворе гостиницы, принадлежащей семье погибшего. Первым о преступлении сообщил друг погибшего Андрей Маджаров: он заявил, что "подошел со спины какой-то бородатый непонятный смертник, выстрелил два раза". Позже стало известно, что один выстрел пришелся в спину, а другой – в затылок.

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