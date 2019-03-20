Смертельные ДТП под Киевом: несколько человек погибли, попав под машины и поезд
За последние дни произошло пять трагических инцидентов
В Киевской области в последние дни произошло четыре смертельных ДТП, сообщает полиция столичного региона.
Так, в Белоцерковском районе 49-летний водитель мотоцикла не справился с управлением, совершил съезд с дороги, столкнулся с деревом и погиб на месте. Погибший был жителем Белой Церкви.
В Иванковском районе возле села Кухари водитель легкового автомобиля "Форд" совершил наезд на пешехода. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая установила, что 33-летний житель Житомирской области переходил дорогу и в результате наезда автомобиля погиб на месте. Тело погибшего направлено на экспертизу для установления причины смерти.
Грузовой автомобиль совершил наезд на женщину в Киево – Святошинском районе. Об этом на линию 102 сообщили очевидцы происшествия. Следственно-оперативная группа, прибыв на место установила, что автомобиль двигался по трассе Киев – Чоп и совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте. От полученных травм она погибла на месте. Личность пешехода устанавливается.
На станции Тарасовка в Киево – Святошинском районе мужчина попал под поезд и погиб на месте, его личность устанавливают, а в Белой Церкви 46-летняя женщина переходила пути и получила тяжелые травмы от столкновения с электропоездом и находится в больнице.
По данным фактам возбуждены уголовные производства. Полиция устанавливает детали совершенных правонарушений и призывает соблюдать правила безопасности.
Напомним, в конце прошлой недели, вечером 15 марта, в Дарницком районе Киева произошло трагическое происшествие. В озере Заплавное, которое расположено на территории микрорайона Бортничи, жители обнаружили тело молодой девушки. Оно находилось на поверхности воды в трех метрах от берега.
По данным спасателей Киева, на вид погибшей было всего около 16 лет. Тело достали водолазы и передали правоохранителям.
Кроме того, в начале марта под Киевом произошло страшное ДТП, в котором погибли пять человек.
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