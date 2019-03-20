Смертельные ДТП под Киевом: несколько человек погибли, попав под машины и поезд

За последние дни произошло пять трагических инцидентов

Фото: Нацполиция

Смертельные ДТП под Киевом: несколько человек погибли, попав под машины и поезд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a61/56a/5c7a6156a0b10.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a61/56a/5c7a6156a0b10.jpg 2019-03-20T17:50:00+02:00 Происшествия За последние дни произошло пять трагических инцидентов

В Киевской области в последние дни произошло четыре смертельных ДТП, сообщает полиция столичного региона.

Так, в Белоцерковском районе 49-летний водитель мотоцикла не справился с управлением, совершил съезд с дороги, столкнулся с деревом и погиб на месте. Погибший был жителем Белой Церкви.

В Иванковском районе возле села Кухари водитель легкового автомобиля "Форд" совершил наезд на пешехода. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая установила, что 33-летний житель Житомирской области переходил дорогу и в результате наезда автомобиля погиб на месте. Тело погибшего направлено на экспертизу для установления причины смерти.

Грузовой автомобиль совершил наезд на женщину в Киево – Святошинском районе. Об этом на линию 102 сообщили очевидцы происшествия. Следственно-оперативная группа, прибыв на место установила, что автомобиль двигался по трассе Киев – Чоп и совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте. От полученных травм она погибла на месте. Личность пешехода устанавливается.

На станции Тарасовка в Киево – Святошинском районе мужчина попал под поезд и погиб на месте, его личность устанавливают, а в Белой Церкви 46-летняя женщина переходила пути и получила тяжелые травмы от столкновения с электропоездом и находится в больнице.

По данным фактам возбуждены уголовные производства. Полиция устанавливает детали совершенных правонарушений и призывает соблюдать правила безопасности.

Напомним, в конце прошлой недели, вечером 15 марта, в Дарницком районе Киева произошло трагическое происшествие. В озере Заплавное, которое расположено на территории микрорайона Бортничи, жители обнаружили тело молодой девушки. Оно находилось на поверхности воды в трех метрах от берега.

По данным спасателей Киева, на вид погибшей было всего около 16 лет. Тело достали водолазы и передали правоохранителям.

Кроме того, в начале марта под Киевом произошло страшное ДТП, в котором погибли пять человек.

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