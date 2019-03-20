Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,85
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Смертельные ДТП под Киевом: несколько человек погибли, попав под машины и поезд

Сегодня, 17:50

За последние дни произошло пять трагических инцидентов

Фото: Нацполиция
Смертельные ДТП под Киевом: несколько человек погибли, попав под машины и поезд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a61/56a/5c7a6156a0b10.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a61/56a/5c7a6156a0b10.jpg Происшествия За последние дни произошло пять трагических инцидентов

В Киевской области в последние дни произошло четыре смертельных ДТП, сообщает полиция столичного региона.

Так, в Белоцерковском районе 49-летний водитель мотоцикла не справился с управлением, совершил съезд с дороги, столкнулся с деревом и погиб на месте. Погибший был жителем Белой Церкви.

В Иванковском районе возле села Кухари водитель легкового автомобиля "Форд" совершил наезд на пешехода. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая установила, что 33-летний житель Житомирской области переходил дорогу и в результате наезда автомобиля погиб на месте. Тело погибшего направлено на экспертизу для установления причины смерти.

Грузовой автомобиль совершил наезд на женщину в Киево – Святошинском районе. Об этом на линию 102 сообщили очевидцы происшествия. Следственно-оперативная группа, прибыв на место установила, что автомобиль двигался по трассе Киев – Чоп и совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте. От полученных травм она погибла на месте. Личность пешехода устанавливается.

На станции Тарасовка в Киево – Святошинском районе мужчина попал под поезд и погиб на месте, его личность устанавливают, а в Белой Церкви 46-летняя женщина переходила пути и получила тяжелые травмы от столкновения с электропоездом и находится в больнице.

По данным фактам возбуждены уголовные производства. Полиция устанавливает детали совершенных правонарушений и призывает соблюдать правила безопасности.

Напомним, в конце прошлой недели, вечером 15 марта, в Дарницком районе Киева произошло трагическое происшествие. В озере Заплавное, которое расположено на территории микрорайона Бортничи, жители обнаружили тело молодой девушки. Оно находилось на поверхности воды в трех метрах от берега.

По данным спасателей Киева, на вид погибшей было всего около 16 лет. Тело достали водолазы и передали правоохранителям

Кроме того, в начале марта под Киевом произошло страшное ДТП, в котором погибли пять человек.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег авария, ДТП, пешеходы, сбили, киевская область

Вы сейчас просматриваете новость " Смертельные ДТП под Киевом: несколько человек погибли, попав под машины и поезд". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дикие кабаны устроили ДТП на трассе Киев — Чоп

Сегодня, 09:42

Без потерь не обошлось

За прошлый год в Украине сбили более трехсот домашних животных

Вчера, 16:28

В 2018 году произошло 349 наездов транспортных средств на домашнее животное

Жуткое ДТП на Дорогожичах: появились новые фото искореженных авто

Вчера, 11:14

В масштабной аварии пострадали три человека и чудом обошлось без жертв

Две легковушки, "скорая" и лось: под Черниговом случилось необычное ДТП

17 марта, 13:24

Выжить у животного шансов не было – сперва его сбила легковушка KIA, а потом переехали Toyota и медики

47-летняя Анастасия Заворотнюк родила третьего ребенка

Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)

Стало известно о последних днях умершей от рака Любови Полищук

Родители против: Виктория запретила сыну встречаться с певицей

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере

Идеальный вес женщины (таблица)

Ани Лорак впервые после развода заметили с новым мужчиной

Обнародован размер минимальной пенсии в 2019 году

Правила перевозки денег через границу в Украине изменятся
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Вчера, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

Вчера, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

18 марта, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Каким будет урожай-2019: эксперты дали прогноз в связи с начавшейся посевной

18 марта, 07:00

Вызреть зерновым и крупяным могут помешать засуха и ветры

Стали известны последние слова Юлии Началовой перед смертью

Мэр Днепра сделал неожиданное заявление о Зеленском

Чем украинцы отличаются от россиян - заявление Максаковой