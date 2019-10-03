Смертельные ДТП в Киевской области: погибла молодая женщина, пять человек пострадали

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

В Киевской области за сутки произошло пять ДТП, в результаты которых пострадали пять человек, а один человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции региона.

Аварии произошли в Макаровском, Васильковском, Мироновском, Киево-Святошинском и Тетиевском районах области.

"Трагическую аварию полиция зафиксировала на 51-ом км трассы Киев – Чоп близ с. Калиновка. 32-летняя женщина решила сократить путь и погибла. Перебегая дорогу в неустановленном месте, ее на большой скорости сбил автомобиль. От полученных телесных повреждений, которые оказались несовместимыми с жизнью, женщина скончалась на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В с. Карапиши водитель сбил пожилую женщину, которая шла в попутном направлении в темное время суток. В результате удара она просто влетела в лобовое стекло, после чего ее отбросило на несколько метров. К счастью, она осталась жива. С многочисленными травмами местную жительницу доставили в Мироновскую ЦРБ.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В с. Кашперовка водитель тягача с полуприцепом не справился с управлением на повороте, наехал на бардюр и перевернулся. Пострадал пассажир грузовика. Его госпитализировали в больницу, где оказывают медицинскую помощь.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Еще одна авария произошла в Василькове с участием мотоциклиста. "Двухколесный" столкнулся с автомобилем, который ехал во встречном направлении. Пострадавшего водителя мотоцикла с ушибами доставили в больницу.

В Киево-Святошинском районе друг в друга въехали два автомобиля, один из которых выскочил на встречную полосу. Двух пострадавших тоже госпитализировали.

Напомним, на парковке ТРЦ Lavina в ночь на субботу, 28 сентября, водитель Volkswagen, решив подрифтовать, сбил двоих пешеходов и врезался в Opel, Toyota и Fiat. В результате столкновения, как сообщили очевидцы, два человека, в которых въехал водитель легковушки, на метр подлетели вверх.

Кроме того, в Одесской области на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское произошла страшная авария – грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами. В результате погибли девять человек.

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