Смертельные ДТП в Киевской области: погибла молодая женщина, пять человек пострадали

В Киевской области за сутки произошло пять ДТП, в результаты которых пострадали пять человек, а один человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции региона.
Аварии произошли в Макаровском, Васильковском, Мироновском, Киево-Святошинском и Тетиевском районах области.
"Трагическую аварию полиция зафиксировала на 51-ом км трассы Киев – Чоп близ с. Калиновка. 32-летняя женщина решила сократить путь и погибла. Перебегая дорогу в неустановленном месте, ее на большой скорости сбил автомобиль. От полученных телесных повреждений, которые оказались несовместимыми с жизнью, женщина скончалась на месте происшествия", – говорится в сообщении.
В с. Карапиши водитель сбил пожилую женщину, которая шла в попутном направлении в темное время суток. В результате удара она просто влетела в лобовое стекло, после чего ее отбросило на несколько метров. К счастью, она осталась жива. С многочисленными травмами местную жительницу доставили в Мироновскую ЦРБ.
В с. Кашперовка водитель тягача с полуприцепом не справился с управлением на повороте, наехал на бардюр и перевернулся. Пострадал пассажир грузовика. Его госпитализировали в больницу, где оказывают медицинскую помощь.
Еще одна авария произошла в Василькове с участием мотоциклиста. "Двухколесный" столкнулся с автомобилем, который ехал во встречном направлении. Пострадавшего водителя мотоцикла с ушибами доставили в больницу.
В Киево-Святошинском районе друг в друга въехали два автомобиля, один из которых выскочил на встречную полосу. Двух пострадавших тоже госпитализировали.
Напомним, на парковке ТРЦ Lavina в ночь на субботу, 28 сентября, водитель Volkswagen, решив подрифтовать, сбил двоих пешеходов и врезался в Opel, Toyota и Fiat. В результате столкновения, как сообщили очевидцы, два человека, в которых въехал водитель легковушки, на метр подлетели вверх.
Кроме того, в Одесской области на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское произошла страшная авария – грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами. В результате погибли девять человек.
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