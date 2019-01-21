Смертельные пожары под Киевом: в огне погибли два человека
В селах горели дача и частный дом
В Киевской области за последние дни произошло два пожара, в которых погибли люди. Так, 19 января спасателям в 21:40 сообщили о пожаре на даче в селе Озера, рассказали в ГСЧС столичного региона.
По прибытию на место происшествия пожарные выяснили, что огнем охвачен дачный дом по всей площади и существует угроза переброски пламени на соседние здания.
Пожар был локализован в 22:35 и полностью ликвидирован в 01:40. Внутри дома пожарные обнаружили тело погибшего парня 1995 года рождения.
На месте происшествия работали 3 единицы техники и 12 человек личного состава. Причина возникновения пожара устанавливается.
Позже, 21 января в 9:19, спасателей вызвали на тушение частного жилого дома в селе Бзов. Прибыв на место, пожарные обнаружили сильное задымление. В ходе разведки спасатели нашли в здании тело хозяина дома – мужчины 1966 года рождения.
Пожар полностью уничтожил кухню и одну из комнат дома. Причина возгорания устанавливается.
Напомним, в воскресенье, 20 января, произошел пожар в Киеве на улице Малышко – загорелись торговые киоски возле станции метро "Дарница".
Ранее, перед Новым годом в Киеве на Лесном массиве сгорело здание ресторана. Пожарные не сразу смогли потушить пламя, так как внутри были газовые баллоны.
Также мы писали о том, что 16 ноября в Киеве произошел пожар в ресторане, сгорела внутренняя отделка и крыша. Огонь вспыхнул в ресторане грузинской кухни Gaga на улице Ивана Кудри.
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