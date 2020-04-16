Смог в Киеве: в соцсетях цитируют Булгакова и сравнивают песчаную бурю с апокалипсисом

«Воняет так, что слышно хорошо и с закрытыми окнами», - жалуются в соцсетях

Поздно вечером 16 апреля почти по всей территория Киева начался смог и чувствовался запах гари в воздухе. "Сегодня" собрал реакцию горожан на ситуацию в столице: они усилено жалуются на происходящие.

"Дым такой, что ничего не видно из окна на Осокорках", "Воняет так, что слышно хорошо и с закрытыми окнами", "В квартире дышать нечем", – пишут в соцсетях киевляне.

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Они сравнивают смог в Киеве с библейским апокалипсисом и цитируют писателя Михаила Булгакова и его мистический роман "Мастер и Маргарита": "Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город". Ведь по преданию, после распятия Иисуса Христа, Иерусалим накрыла тьма. Возможно, это было затмение.

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Напомним, что глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин в видеокомментарии, распространенном пресс-службой ГСЧС в четверг вечером, заявил, что ветер с пылевой и песчаной бурей будут наблюдаться до конца суток 16 апреля 2020 года.

Добавим, что ранее в ГСЧС прокомментировали радиационный фон в столице. Мол, радиационной угрозы нет.

Видео: ГСЧС

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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