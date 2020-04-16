Смог в Киеве: в соцсетях цитируют Булгакова и сравнивают песчаную бурю с апокалипсисом

Поздно вечером 16 апреля почти по всей территория Киева начался смог и чувствовался запах гари в воздухе. "Сегодня" собрал реакцию горожан на ситуацию в столице: они усилено жалуются на происходящие.
"Дым такой, что ничего не видно из окна на Осокорках", "Воняет так, что слышно хорошо и с закрытыми окнами", "В квартире дышать нечем", – пишут в соцсетях киевляне.
Они сравнивают смог в Киеве с библейским апокалипсисом и цитируют писателя Михаила Булгакова и его мистический роман "Мастер и Маргарита": "Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город". Ведь по преданию, после распятия Иисуса Христа, Иерусалим накрыла тьма. Возможно, это было затмение.
Напомним, что глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин в видеокомментарии, распространенном пресс-службой ГСЧС в четверг вечером, заявил, что ветер с пылевой и песчаной бурей будут наблюдаться до конца суток 16 апреля 2020 года.
Добавим, что ранее в ГСЧС прокомментировали радиационный фон в столице. Мол, радиационной угрозы нет.
Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле
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