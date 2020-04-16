Смог в Киеве: в ГСЧС прокомментировали радиационный фон в столице

Пылевая буря, которая наблюдалась 16 апреля 2020 года в Киеве и Киевской области, никакой химической и радиационной угрозы не несет.
Об этом заявил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин в видеокомментарии, распространенном пресс-службой ГСЧС в четверг, 16 апреля.
"Радиационный фон на это время по Киеву, Киевской области, в Зоне отчуждения не превышает природных фоновых значений", – заметил он.
Ранее сообщалось, что из-за пылевой бури на автодороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин (55-й километр подъезда в Киев) произошла серьезная ДТП с участием шести автомобилей (четыре грузовых и два легковых), есть погибшие и травмированные. Движение на этом отрезке дороги перекрыто в обоих направлениях из-за аварии.
В полиции также предупредили, что из-за пыли, которая поднялась вверх в результате сильного ветра, наблюдается недостаточная видимость на автодорогах Украины.
Ранее мы сообщали о том, как защититься от смога. Специалисты советуют пить больше воды и в случае необходимости – надевать маску и дома.
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