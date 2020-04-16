В Киев пришел дым с пожаров в Чернобыле: людей просят не выходить на улицу

В Киеве наблюдается задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения: замеры были сделаны в 21:30. Причиной задымленности являются пожары в Зоне отчуждения и в Житомирской области, а также северо-западный ветер. Об этом сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА.

Учитывая ситуацию, специалисты призывают:

ограничить пребывание на открытом воздухе;

держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;

включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.

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Тем временем, горожане в соцсетях жалуются на непривычно едкий запах гари в воздухе. Он чувствуется практически во всех районах столицы. В частности, горелым сейчас пахнет на Позняках, Подоле и Оболони.

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Напомним, что 16 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжаются работы по тушению пожаров. При этом пылевая буря, которая наблюдалась 16 апреля 2020 года в Киеве и Киевской области, никакой химической и радиационной угрозы не несет.

В полиции также предупредили, что из-за пыли, которая поднялась вверх в результате сильного ветра, наблюдается недостаточная видимость на автодорогах Украины.

Ранее мы сообщали о том, как защититься от смога. Специалисты советуют пить больше воды и в случае необходимости – надевать маску и дома.

Видео: ГСЧС

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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