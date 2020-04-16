Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,22
29,64
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киев пришел дым с пожаров в Чернобыле: людей просят не выходить на улицу

16 апреля, 22:30

Мила Князьская-Ханова

В воздухе чувствуется сильный запах гари

В Киеве наблюдается задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения: замеры были сделаны в 21:30. Причиной задымленности являются пожары в Зоне отчуждения и в Житомирской области, а также северо-западный ветер. Об этом сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА.

Учитывая ситуацию, специалисты призывают:

  • ограничить пребывание на открытом воздухе;
  • держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;
  • включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
  • проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
  • увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.

Реклама

Тем временем, горожане в соцсетях жалуются на непривычно едкий запах гари в воздухе. Он чувствуется практически во всех районах столицы. В частности, горелым сейчас пахнет на Позняках, Подоле и Оболони.

В тренде
Когда закончится карантин и заработает столичное метро – в Киевраде дали ответ

Реклама

Напомним, что 16 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжаются работы по тушению пожаров. При этом пылевая буря, которая наблюдалась 16 апреля 2020 года в Киеве и Киевской области, никакой химической и радиационной угрозы не несет.

В полиции также предупредили, что из-за пыли, которая поднялась вверх в результате сильного ветра, наблюдается недостаточная видимость на автодорогах Украины.

Ранее мы сообщали о том, как защититься от смога. Специалисты советуют пить больше воды и в случае необходимости – надевать маску и дома.

Видео: ГСЧС

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев ветер КГГА смог дым буря гарь

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 12 дней: что известно (фото и видео)
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 12 дней: что известно (фото и видео)Происшествия
На Троещине – масштабный пожар со взрывами (видео)
На Троещине – масштабный пожар со взрывами (видео)Происшествия
Стрельба на дороге в Киеве: вооруженный водитель оказался бывшим милиционером
Стрельба на дороге в Киеве: вооруженный водитель оказался бывшим милиционеромПроисшествия
Под Киевом грабитель обчистил дом на глазах у владельца
Под Киевом грабитель обчистил дом на глазах у владельцаПроисшествия
В столичном санатории строитель изнасиловал молодую женщину
В столичном санатории строитель изнасиловал молодую женщинуПроисшествия
Коронавирус в Киеве: число зараженных превысило 400 (карта)
Коронавирус в Киеве: число зараженных превысило 400 (карта)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...