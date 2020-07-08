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Сорвал золотую цепочку и сбежал: киевлянка гналась за грабителем до приезда копов

8 июля, 05:03

Наталья Руда Наталья Руда

Женщина шла на работу, когда на нее напал незнакомец

В Киеве мужчина сорвал с женщины золотую цепочку, но жительница столицы не растерялась, а начала преследовать беглеца и одновременно звонила в полицию.

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Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

Так, инцидент произошел 6 июля в Святошинском районе. Женщина шла на работу, когда к ней подбежал незнакомец и сорвал с шеи золотую цепочку.

"Отважная женщина не растерялась – преследовала грабителя и одновременно звонила в полицию. Заявительнице удалось привлечь внимание прохожих, которые также присоединились к преследованию нападающего. На помощь гражданам вовремя прибыл автопатруль – на улице Семьи Сосниных инспекторы задержали беглеца. В руке мужчины обнаружили цепочку заявительницы", – говорится в сообщении.

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Копы вызвали на место следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали о неудачном ограблении ювелирного магазина в Голосеевском районе столицы.

Также в Киеве мошенниквыманил у девятилетнего ребенка около 700 тысяч гривен якобы на спасение мамы, "попавшей в больницу".

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Киев грабеж патрульная полиция

Источник: Сегодня

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