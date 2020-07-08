Сорвал золотую цепочку и сбежал: киевлянка гналась за грабителем до приезда копов

Женщина шла на работу, когда на нее напал незнакомец

В Киеве мужчина сорвал с женщины золотую цепочку, но жительница столицы не растерялась, а начала преследовать беглеца и одновременно звонила в полицию.

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Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

Так, инцидент произошел 6 июля в Святошинском районе. Женщина шла на работу, когда к ней подбежал незнакомец и сорвал с шеи золотую цепочку.

"Отважная женщина не растерялась – преследовала грабителя и одновременно звонила в полицию. Заявительнице удалось привлечь внимание прохожих, которые также присоединились к преследованию нападающего. На помощь гражданам вовремя прибыл автопатруль – на улице Семьи Сосниных инспекторы задержали беглеца. В руке мужчины обнаружили цепочку заявительницы", – говорится в сообщении.

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