В Киеве аферист выманил у ребенка 700 тысяч гривен "на спасение мамы"

Суд признал мошенника виновным и приговорил его к длительному сроку тюрьмы

В Киеве мошенник выманил у девятилетнего ребенка около 700 тысяч гривен якобы на спасение мамы, "попавшей в больницу".

Как сообщили в столичной прокуратуре, аферистом оказался ранее судимый 30-летний житель Киевской области.

"Злоумышленник позвонил на стационарный номер телефона и сообщил малолетнему мальчику, что его мать попала в дорожно-транспортное происшествие, в связи с чем якобы была задержана полицией", - говорится в сообщении.

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Мошенник заявил ребенку, что тому надо собрать дома все сбережения и передать их мужчине, который подойдет к подъезду.

"Собрав около 700 тысяч гривен, мальчик вышел на улицу, где злоумышленник вырвал у него пакет с деньгами и скрылся", – заявили в прокуратуре.

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Позже мошенника задержали, а Соломенский районный суд Киева признал его виновным по статье "грабеж" и приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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Кроме того, по решению суда, осужденный обязан выплатить потерпевшим около 700 тысяч гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что во время карантина аферисты активизировались – в частности, мошенники заполонили рынок аренды. О том, как не попасться на обман, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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