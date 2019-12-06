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Валит столб черного дыма: пожар на проспекте Победы в Киеве локализовали (фото, видео)

6 декабря, 13:08

Пожарные локализовали пожар на площади 500 кв. м

Масштабный пожар, вспыхнувший днем 6 декабря в ангаре фабрики на проспекте Победы, 123 в Киеве, локализован. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

"Возгорание возникло в одноэтажном металлическом ангаре с угрозой распространения пламени на рядом расположенное офисное здание, из которого бойцы вывели на безопасное расстояние 40 человек. В 12:32 пожарные локализовали пожар на площади 500 кв. м. Ликвидация пока продолжается", – говорится в сообщении.

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Видео: DTP KIEV INFO

Жертв и пострадавших нет.

В социальных сетях пользователи сообщают, что в связи с пожаром перекрыт съезд с Окружной дороги.

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Ранее сообщалось, что в киевском Гидропарке в кафе "Колыба" вспыхнул пожар и прогремел взрыв. Как выяснилось, огонь вспыхнул в беседке на территории заведения и начал быстро распространяться. Когда прибыли спасатели, пламя охватило одно из помещений кафе.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям.

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Киев проспект победы пожары

Источник: Сегодня

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