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Спасатели показали видео пожара на АЗС под Киевом

1 июля, 12:33

Огонь ликвидировали 30 человек личного состава ГУ ГСЧС Киевской области

Спасатели опубликовали видео с пожара на АЗС в Ирпене под Киевом, который произошел рано утром в понедельник, 1 июля, по улице Чкалова, 57. 

Отметим, что огонь вспыхнул в 04:36 в распределительной колонке и запорной арматуре емкости со сжиженным газом. В 6:10 пожар был ликвидирован на площади 50 м2. Жертв и пострадавших в результате пожара нет, однако повреждены распределительная колонка, запорная арматура и помещение оператора. К тушению привлекалось 30 человек личного состава и пять единиц техники.

Напомним, что в мае в Житомире из-за крупного пожара на автомобильной заправке пострадали два человека. Огонь успел уничтожить три автомобиля, еще один – поврежден. Кроме того, горела запорная газовая арматура над подземным газовым резервуаром.


Ранее новости "Сегодня" писали, что взрывоопасные заправки в Украине строят вплотную к жилым домам. Даже при подземном хранении топлива и соблюдении правил безопасности, АЗС – опасный объект. Эксперт по пожарной безопасности Вячеслав Билоус рассказал о нормах градостроения.

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Тег пожар, АЗС, ирпень, ГСЧС

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Сегодня

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