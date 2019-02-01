Стали известны подробности смертельного ДТП на площади Победы

По дороге в больницу умерла женщина-водитель автомобиля Mazda

Стали известны подробности смертельного ДТП на площади Победы 2019-02-01T08:31:00+02:00 Происшествия По дороге в больницу умерла женщина-водитель автомобиля Mazda

Стали известны подробности смертельного ДТП в на площади Победы в Киеве, где 31 января столкнулись пять автомобилей. О них сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

В аварии участвовали Audi А6, Skodа Octavia А4, Toyota LC Prado 150, Mazda и Daewoo Nexia. Очевидцы рассказали, что белый автомобиль Audi вылетел на площадь возле цирка на большой скорости и протаранил стоявшие на повороте машины. Основной удар пришелся на Mazda.

Свидетели ДТП предположили, что водитель Audi был под действием наркотиков. Его поведение было неадекватным происходящему. Отмечается, что через 20 минут после аварии на место ДТП прибыл отец водителя Audi и, по словам очевидцев, вел себя нагло, пытался препятствовать съемке.

Позже выяснилось, что в аварии погибла женщина-водитель Mazda. На вид ей было 40-45 лет. Она скончалась по дороге в больницу.

Напомним, ранее мы сообщали, что Верховная Рада поддержала законопроект, который ужесточает ответственность за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Также было предусмотрено наказание за вождение в пьяном виде штрафом в размере до 51 тысячи гривен.

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