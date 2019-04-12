ФОТОФАКТ. В Киеве неизвестные уничтожили аллею из 55 тополей

Коммунальщики вызвали полицию

Фото: КП УЗН Дарницкого района.

В Киеве неизвестные уничтожили 55 молодых пирамидальных тополей, которые росли на улице Здолбуновской.

Деревца были посажены сотрудниками зеленого хозяйства района вдоль бетонного забора, за которым находится золоотвал Дарницкой ТЭЦ. Неизвестные вандалы, спилившие деревья, оставили их лежать на аллее.













"По данному факту был вызван наряд полиции и зафиксирован факт уничтожения зеленых насаждений", – сообщили в КП УЗН Дарницкого района.

Ранее в Киеве вандалы украли хвойные деревья и кусты, которые были высажены в сквере на Маяковского, 2Б, где установлен памятник Воину-добровольцу.

Напомним, в ноябре 2018 года в коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Подольского района сообщили об очередном случае воровства высаженных растений. Как отметили на предприятии, ночью на транспортной развязке на проспекте Георгия Гонгадзе неизвестные похитили 12 кустов можжевельника.

Как сообщал сайт "Сегодня", это не первый подобный случай в столице. В октябре 2018-го работники КП СЗН Шевченковского района сообщили об украденных туях в парке "Сырецкий". Деревья исчезли на следующий день после того, как их посадили. Правда, выкопанные туи были вскоре найдены на территории парка, злоумышленники не успели их вывезти.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " ФОТОФАКТ. В Киеве неизвестные уничтожили аллею из 55 тополей". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.