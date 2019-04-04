ФОТОФАКТ. В Киеве из сквера на Троещине украли сотни кустов и десятки сосен

Вместо ярких клумб и аллей на улице Маяковского – дыры в земле

Фото: УЗН КП Деснянского района.

В Киеве из сквера на Троещине украли сотни кустов и десятки сосен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/615/b9b/5ca615b9b1fd2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/615/b9b/5ca615b9b1fd2.jpg 2019-04-04T17:35:34+03:00 Происшествия Вместо ярких клумб и аллей на улице Маяковского - дыры в земле

В Киеве вандалы украли хвойные деревья и кусты, которые были высажены в сквере на Маяковского, 2Б, где установлен памятник Воину-добровольцу, сообщает УЗН КП Деснянского района столицы.

"Еще несколько дней назад эта территория изобиловала пышными зелеными насаждениями. Сейчас жителей района встречают пустые, обнищавшие клочки земли. "Поблагодарим" за это извергов, которые варварски лишили деснянцев возможности отдыхать в живописном сквере и осквернили место уважения тем, кто мужественно борется за свободу и мир на нашей земле", – рассказали в зеленом хозяйстве.









По данным коммунальщиков, вандалы похитили из сквера 261 кустов можжевельника, 38 горных сосен, 14 кустов барбариса, 12 тис, 3 розовых куста и одну тую.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

"Мы надеемся, что преступники будут отвечать за свои действия перед законом", – говорят в коммунальном предприятии.

Напомним, в ноябре 2018 года в коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Подольского района сообщили об очередном случае воровства высаженных растений. Как отметили на предприятии, ночью на транспортной развязке на проспекте Георгия Гонгадзе неизвестные похитили 12 кустов можжевельника.

Как сообщал сайт "Сегодня", это не первый подобный случай в столице. В октябре 2018-го работники КП СЗН Шевченковского района сообщили об украденных туях в парке "Сырецкий". Деревья исчезли на следующий день после того, как их посадили. Правда, выкопанные туи были вскоре найдены на территории парка, злоумышленники не успели их вывезти.

Также мы сообщали, что на Подоле массово срезают деревья. Киевлян взволновали работы, которые проводятся на самом зеленом бульваре.

Тем временем, в Виннице молодые экологи высадили шесть тысяч молодых деревьев. Подробности смотрите в видео "Сегодня".

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