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ФОТОФАКТ. Столичные вандалы залили фонтан на Подоле моющим средством

17 июля, 08:48

Фантан забит пеной, но пока что продолжает работать

В Киеве вандалы вылили моющее средство в фонтан на улице Сагайдачного на Контрактовой площади. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

На данный момент фонтан из-за ЧП забит пеной, но продолжает работать.

Напомним, что это уже не первый инцидент с моющим средством в фонтане на Контрактовой. В прошлом году коммунальщикам пришлось выключить фонтан на Сагайдачного для промывки.

Ранее на площади перед Киевским Дворцом детей и юношества впервые за последние 40 лет заработал отреставрированный комплекс фонтанов. Он является памятником архитектуры и модернизма, включает в себя бассейны и фонтаны в монументальной мозаике, сообщили в КГГА.

Новости "Сегодня" также писали, что в конце апреля забили фонтаны на Майдане Независимости – "Большой" и комплекс "Малые" фонтаны: "Водяной шар", "Каскадный" и "Основатели Киева", а также фонтан "Крещатик" у дома №25. Фонтанный комплекс в акватории Русановского канала, состоящий из 12 фонтанов, свою работу начал уже с 1 мая.

Тем временем, в Харькове приводят в порядок фонтан в парке Шевченко.


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Тег Киев, фонтан, вандализм

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Источник:

Сегодня

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