Страшная находка в Киеве: возле пустой машины нашли тело женщины, известны детали

Причина смерти пока неизвестна, но на теле следов насильственной смерти не нашли

/ Фото: dtp.kiev.ua

На берегу Совских прудов в Киеве сегодня утром, 19 декабря, обнаружили автомобиль и тело женщины. Автомобиль едва не заехал в озеро.

В полиции уточнили, что она не была раздета. Ее обнаружили на берегу сегодня утром в 7:00 и на место сразу вызвали полицию.

"Это женщина – 1980 года рождения. По предварительным выводам, на теле не обнаружено следов насильственной смерти. Сейчас решается вопрос про открытие уголовного производства по 150 статье – умышленное убийство, но с дополнительной квалификацией естественная смерть. Точная причина смерти женщины будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы", – сообщили в полиции Киева.

/ Фото: dtp.kiev.ua

Известно, что женщина была за рулем данного автомобиля. Она довольно далеко заехала от проезжей части к озеру. Причина пока неизвестна. Возможно, ей стало плохо за рулем или она была в состоянии алкогольного опьянения, врезалась в бордюр или в бетонное ограждение, а когда вышла с машины, упала, ударилась и замерзла.

Правоохранители отмечают, что у женщины были признаки переохлаждения.

Ранее сообщалось, что полиция Киева расследует загадочное убийство на Печерске. Утром 17 декабря там обнаружили труп мужчины, возле которого лежала в крови женщина. У нее был отрезан средний палец на руке и разорваны уши.

Также сообщалось, что в одной из квартир жилого дома на улице Евгения Коновальца на столичном Печерске утром в воскресенье, 7 апреля, обнаружили труп молодой женщины.

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