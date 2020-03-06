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Страшная находка: возле водоема в Киеве обнаружили женскую ногу

6 марта, 13:31

Александр Марущак

Полиция пытается установить личность женщины

В Днепровском районе Киева обнаружили страшную находку. Вечером 5 марта возле водоема по проспекту Шухевича прохожие обнаружили фрагмент женской ноги.

В полиции Киева сайту "Сегодня" подтвердили эту информацию. Рядом с фрагментом ноги не было одежды.

"Да, такую находку действительно обнаружили вчера вечером. Фрагмент женской ноги отправлен на экспертизу. Другие части тела пока не найдены. По данному факту открыто уголовное производство. На данный момент правоохранители пытаются установить личность женщины и проводят следственные действия", – пояснили в полиции Киева.

Ранее мы писали о страшной находке в центре Кривого Рога: там обезображенное тело женщины, без рук, ног и головы, нашли неподалеку от озера. На жуткую находку случайно наткнулся прохожий. Полдня водоем обследовали правоохранители и водолазы.

Позже выяснилось, что погибшая – 76-летняя местная жительница. В ее убийстве подозревают 78-летнего криворожанина, который был должен женщине крупную сумму денег и не хотел их возвращать.

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Киев правоохранители водоем расчленение уголовное производство

Источник: Сегодня

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