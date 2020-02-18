В центре Кривого Рога нашли тело женщины без рук, ног и головы

Местный житель наткнулся на жуткую находку утром, когда шел на работу

Обезображенное тело женщины, без рук, ног и головы, нашли неподалеку озера в Кривом Роге. На жуткую находку случайно наткнулся прохожий. Полдня водоем обследовали правоохранители и водолазы.

Водоем расположен в центре Кривого Рога.

В двухстах метрах – центральный проспект, начинаются жилые кварталы. Местный житель наткнулся на жуткую находку утром, когда шел на работу. Увидел на краю водоема сверток. Мужчина подошел поближе, чтобы рассмотреть пакет, потянул за край и увидел туловище человека с отрезанными руками, ногами и головой. О находке немедленно сообщил правоохранителям.

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"Предварительно установлено, что это тело женщины, старше 50 лет. Сейчас начато уголовное производство по статье "Умышленное убийство", – сообщила пресс-секретарь Криворожского отдела полиции Екатерина Денисенко.

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Вместе с нацгвардейцами и водолазами полицейские несколько часов искали остальные части тела. Руку и ногу нашли на дне пруда. Сколько сверток с телом лежал в водоеме – не говорят. Только по сильному трупному запаху предположили, что женщину убили по меньшей мере несколько дней назад. Как только выяснят больше деталей, в местной полиции обещают устроить брифинг для журналистов.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как в Кривом Роге пытались убить прирученных собак.

Также мы писали о том, что семья бездомных с ребенком устроила себе жилье на мусорной свалке Кривого Рога. Местные жители обеспокоены состоянием ребенка.

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