Под Киевом в ДТП перевернулась легковушка: среди пострадавших есть ребенок (видео)

Столкновение двух авто произошло на перекрестке Белгородской и Молодежной

/ Фото: Киев Оперативный

В Боярке под Киевом утром во вторник, 10 сентября, на перекрестке улиц Белгородской и Молодежной произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого одна из легковушек перевернулась.

Как сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook, в аварии есть пострадавшие, среди которых – ребенок.

/ Фото: Киев Оперативный

/ Фото: Киев Оперативный

На месте работали сотрудники патрульной полиции. На данный момент причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, а также точное число пострадавших устанавливаются.

Отметим, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.

Также новости "Сегодня" писали, что в Черкассах произошло тройное ДТП – столкнулись "Жигули", Volkswagen и Renault.

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