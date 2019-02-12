Стычки активистов с полицией в Киеве: полицейскому сообщили о подозрении в превышении полномочий
Расследование показало, что полицейский оскорблял достоинство активиста
Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении сотруднику Подольского райуправления полиции Киева в превышении власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, при задержании активистов 9 февраля в помещении управления (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины), рассказали в ГБР.
По результатам предварительного расследования установлено, что полицейский, оскорбляя личное достоинство одного из активистов, умышленно совершил действия, которые явно выходили за пределы его полномочий и сопровождались насилием.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения полицейского от должности.
В случае доказательства вины, правоохранителю грозит наказание на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, на Контрактовой площади в столице прошло несколько массовых акций, во время которых правоохранители выявили и доставили в участок группу молодых людей, которые имели при себе зеленку, газовые баллончики и ножи. Инцидент произошел в субботу, 9 февраля, сообщает Нацполиция Киева.
Также сообщалось, что активистам после стычек с полицией, которые произошли во время массовой акции на Контрактовой площади в Киеве,инкриминируют хулиганство с применением ножей и газовых баллончиков.
Как заявил глава Нацполиции Сергей Князев в своем Facebook сообщил, что в ходе событий на Контрактовой площади было задержано 40 участников столкновений, у которых изъяли ножи, пистолеты, газовые баллончики и кастеты. Также он сообщил, что трое полицейских с химическими ожогами оказались в больнице.
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