Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,01
30,51
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Стычки активистов с полицией в Киеве: полицейскому сообщили о подозрении в превышении полномочий

Вчера, 18:55

Расследование показало, что полицейский оскорблял достоинство активиста

Возле Одесского цирка произошла стычка активистов с полицией
Возле Одесского цирка произошла стычка активистов с полицией. Фото: 048.ua
Стычки активистов с полицией в Киеве: полицейскому сообщили о подозрении в превышении полномочий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/e2e/7fa/5c4e2e7fa4a1e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/e2e/7fa/5c4e2e7fa4a1e.jpg Происшествия Расследование показало, что полицейский оскорблял достоинство активиста

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении сотруднику Подольского райуправления полиции Киева в превышении власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, при задержании активистов 9 февраля в помещении управления (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины), рассказали в ГБР.

По результатам предварительного расследования установлено, что полицейский, оскорбляя личное достоинство одного из активистов, умышленно совершил действия, которые явно выходили за пределы его полномочий и сопровождались насилием.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения полицейского от должности.

В случае доказательства вины, правоохранителю грозит наказание на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на Контрактовой площади в столице прошло несколько массовых акций, во время которых правоохранители выявили и доставили в участок группу молодых людей, которые имели при себе зеленку, газовые баллончики и ножи. Инцидент произошел в субботу, 9 февраля, сообщает Нацполиция Киева.

Также сообщалось, что активистам после стычек с полицией, которые произошли во время массовой акции на Контрактовой площади в Киеве,инкриминируют хулиганство с применением ножей и газовых баллончиков.

Как заявил глава Нацполиции Сергей Князев в своем Facebook сообщил, что в ходе событий на Контрактовой площади было задержано 40 участников столкновений, у которых изъяли ножи, пистолеты, газовые баллончики и кастеты. Также он сообщил, что трое полицейских с химическими ожогами оказались в больнице.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег расследование, полиция, подол, контрактовая площадь, стычки, ГБР

Вы сейчас просматриваете новость " Стычки активистов с полицией в Киеве: полицейскому сообщили о подозрении в превышении полномочий". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Эмоциональная низость": Аваков прокомментировал высказывание полицейского "Ложись, Бандера!"

10 февраля, 20:41

Министр считает поведение правоохранителя недостойным

Полиция отпустила задержанных в Киеве активистов

10 февраля, 02:44

Большинство из них поехали давать показания в Государственное бюро расследований

В Киеве произошли массовые стычки активистов с полицией: десятки задержанных

9 февраля, 17:52

Молодые люди пытались повредить входные двери управления полиции и устроили драку с правоохранителями

ГБР сообщило о подозрении силовику, который бил лежачего активиста

Вчера, 01:23

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности

Идеальный вес женщины (таблица)

Бессмертное существо: оно ​единственное на Земле

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

Королёва удивила своей фигурой

Назван самый экологически чистый регион Украины

Умерли младенец и его мама, отказавшаяся лечиться от лейкемии

Децл был украинцем и ненавидел Путина: воспоминания подруги

Скончался подозреваемый по делу Евромайдана экс-прокурор Сайчук

В Киеве грузовик снес снегоуборочный трактор с моста

Китайская девочка свалилась в вольер к пандам: видео
Загрузка...

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Сегодня, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

Вчера, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

Вчера, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Трудовая миграция в Украину: кто к нам едет и зачем стране мигранты

11 февраля, 07:39

В Украину готовы приехать трудовые мигранты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана

Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II

Президент подписал важный для Донбасса закон