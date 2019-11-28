Суд не рискнул отпустить "святошинского стрелка": судья назвал причины

Сегодня суд отказался отпускать на свободу "святошинского стрелка" Алексея Берестецкого, который в начале ноября расстрелял своего безоружного соседа Николая Б. прямо на лестничной площадке многоэтажки.Напомним, конфликт Берестецкого с соседями начался из-за спора о долге за коммуналку.
Как рассказал "Сегодня" адвокат пострадавшего, Евгений Крамаренко, Берестецкий выступил в суде по Cкайпу из СИЗО.
"Судья зачитал результативную часть. По решению суда, Берестецкому отказано в освобождении на время следствия", – сказал нам Крамаренко.
Адвокат Берестецкого Олег Веремеенко остался недоволен решением суда. Накануне заседания жена Берестецкого, Галина, рассказала нам, что намерена обратиться к омбудсмену, потому как считает, что нарушены права ее мужа.
Соседи Берестецкого опасаются, что в случае, если того отпустят на свободу, он устроит расправу. Пострадавший Николай до сих пор находится в больнице, ему предстоит ряд операций – у него раздроблена кость ноги.
Судья после оглашения решения сообщил обеим сторонам следующее: "Суд не может отправить Берестецкого в то место, где произошел конфликт. Конфликт еще не исчерпан".
Напомним, ранее еще одна соседка Берестецкого заявила, что также пострадала от его выстрелов. По словам женщины, в ее теле застряли несколько мелких осколков, которые врачи пока не решаются доставать.
Полиция открыла и расследует уголовное производство по статье "Покушение на убийство". Стрелку грозит до 15 лет тюрьмы.
Участники судебного процесса обнародовали видео сегодняшнего заседания.
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