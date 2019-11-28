Суд не рискнул отпустить "святошинского стрелка": судья назвал причины

Реклама

Сегодня суд отказался отпускать на свободу "святошинского стрелка" Алексея Берестецкого, который в начале ноября расстрелял своего безоружного соседа Николая Б. прямо на лестничной площадке многоэтажки.Напомним, конфликт Берестецкого с соседями начался из-за спора о долге за коммуналку.

Как рассказал "Сегодня" адвокат пострадавшего, Евгений Крамаренко, Берестецкий выступил в суде по Cкайпу из СИЗО.

"Судья зачитал результативную часть. По решению суда, Берестецкому отказано в освобождении на время следствия", – сказал нам Крамаренко.

Адвокат Берестецкого Олег Веремеенко остался недоволен решением суда. Накануне заседания жена Берестецкого, Галина, рассказала нам, что намерена обратиться к омбудсмену, потому как считает, что нарушены права ее мужа.

Соседи Берестецкого опасаются, что в случае, если того отпустят на свободу, он устроит расправу. Пострадавший Николай до сих пор находится в больнице, ему предстоит ряд операций – у него раздроблена кость ноги.

Судья после оглашения решения сообщил обеим сторонам следующее: "Суд не может отправить Берестецкого в то место, где произошел конфликт. Конфликт еще не исчерпан".

Напомним, ранее еще одна соседка Берестецкого заявила, что также пострадала от его выстрелов. По словам женщины, в ее теле застряли несколько мелких осколков, которые врачи пока не решаются доставать.

Полиция открыла и расследует уголовное производство по статье "Покушение на убийство". Стрелку грозит до 15 лет тюрьмы.

Участники судебного процесса обнародовали видео сегодняшнего заседания.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама