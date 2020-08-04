Українська
$ 27,74
32,52
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Суд не смог с первого раза избрать меру пресечения "киевскому террористу" Каримову

4 августа, 19:44

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

В заседании объявили перерыв из-за отвода судьи

Печерский райсуд Киева сегодня, 4 августа, не смог выбрать меру пресечения для Сухроба Каримова, которого накануне задержализа захват отделения банка в центре столицы.

Реклама

Как сообщил в суде прокурор Александр Жила, адвокат Каримова заявила отвод судье Галине Матийчук на основании того, что та отказалась удовлетворить ходатайство о переводе текста подозрения на русский язык, пишет УНИАН.

Читайте также: Служил в армии и ездил в Москву: новые данные о "киевском террористе" Каримове

Судья мотивировала свой отказ тем, что Каримов еще в 2013 году получил вид на жительство в Украине на 10 лет, поэтому обязан понимать украинский язык, поскольку это обязательное условие для получения такого документа. Кроме того, Каримов обеспечен переводчиком, который владеет узбекским языком, поскольку он является гражданином Узбекистана. Накануне задержанный знакомился с текстом подозрения, ему была разъяснена его суть на русском языке, и он написал по-русски, что подозрение понял, но с ним не соглашается.

Заседание продолжится 5 августа. Тогда и станет известно, будет ли рассматривать дело та же судья или будет назначен новый методом автораспределения дела.

В тренде
Страшное ДТП под Киевом: BMW протаранила и выбросила Skoda с трассы, есть жертвы и раненые
Реклама

Читайте также: Не могла себе позволить эмоции: заложница рассказала о пережитом во время захвата банка в Киеве

Напомним, что Сухробу Каримову объявили подозрение в совершении теракта. Правоохранители настаивают на аресте без возможности внесения залога. Заседание проводится в закрытом режиме из-за карантинных ограничений.

Около полудня 3 августа в киевскую полицию поступило сообщение о захвате банка в центре столицы. Мужчина с большой спортивной сумкой зашел в здание и, угрожая взорвать бомбу, приказал вызвать правоохранителей. Позже он отпустил всех людей, оставив в заложниках только руководителя банковского отделения.

Видео: Telegram-канал "Харьков 1654"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

суд террористы мера пресечения Сухроб Каримов
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Проснулась от ударов: в поезде жестоко избили и пытались изнасиловать молодую мать (видео)
Проснулась от ударов: в поезде жестоко избили и пытались изнасиловать молодую мать (видео)Происшествия
Копы показали видео, как под Киевом водитель не пропустил скорую и сразу поплатился
Копы показали видео, как под Киевом водитель не пропустил скорую и сразу поплатилсяПроисшествия
На Бориспольской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП: подробности и видео
На Бориспольской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП: подробности и видеоПроисшествия
Под Киевом на взятке поймали депутата (фото)
Под Киевом на взятке поймали депутата (фото)Происшествия
В Киеве на Выдубичах произошло смертельное ДТП: Toyota влетела под грузовик (видео)
В Киеве на Выдубичах произошло смертельное ДТП: Toyota влетела под грузовик (видео)Происшествия
В Киеве водитель избил на дороге велосипедиста из-за замечания (видео)
В Киеве водитель избил на дороге велосипедиста из-за замечания (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять