Суд не смог с первого раза избрать меру пресечения "киевскому террористу" Каримову

Печерский райсуд Киева сегодня, 4 августа, не смог выбрать меру пресечения для Сухроба Каримова, которого накануне задержализа захват отделения банка в центре столицы.

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Как сообщил в суде прокурор Александр Жила, адвокат Каримова заявила отвод судье Галине Матийчук на основании того, что та отказалась удовлетворить ходатайство о переводе текста подозрения на русский язык, пишет УНИАН.

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Судья мотивировала свой отказ тем, что Каримов еще в 2013 году получил вид на жительство в Украине на 10 лет, поэтому обязан понимать украинский язык, поскольку это обязательное условие для получения такого документа. Кроме того, Каримов обеспечен переводчиком, который владеет узбекским языком, поскольку он является гражданином Узбекистана. Накануне задержанный знакомился с текстом подозрения, ему была разъяснена его суть на русском языке, и он написал по-русски, что подозрение понял, но с ним не соглашается.

Заседание продолжится 5 августа. Тогда и станет известно, будет ли рассматривать дело та же судья или будет назначен новый методом автораспределения дела.

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Напомним, что Сухробу Каримову объявили подозрение в совершении теракта. Правоохранители настаивают на аресте без возможности внесения залога. Заседание проводится в закрытом режиме из-за карантинных ограничений.

Около полудня 3 августа в киевскую полицию поступило сообщение о захвате банка в центре столицы. Мужчина с большой спортивной сумкой зашел в здание и, угрожая взорвать бомбу, приказал вызвать правоохранителей. Позже он отпустил всех людей, оставив в заложниках только руководителя банковского отделения.

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