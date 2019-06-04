Суд отправил под арест одного из полицейских, стрелявшего в ребенка под Киевом

Суд определил меру пресечения без права внесения залога

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Голосеевский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве пятилетнего ребенка полицейскому Ивану Приходько в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога.

Приходько на суде заявил, что не стрелял в направлении ребенка, а квалификация преступления не верна. Его адвокат сообщил, что на данный момент не известно, кто именно из двух полицейских совершал выстрелы, а арест – слишком тяжелая мера пресечения. Адвокаты просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Также точно не установлено оружие, с которого совершались выстрели.

На данный момент уже началось заседание суда по избранию меры пресечения для второго подозреваемого в убийстве ребенка Владимира Петровца.

Напомним, что по предварительной информации, полицейские 31 мая в Переяслав-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из правоохранителей попал в голову ребенку. Полицейские были не при исполнении служебных обязанностей, но в состоянии алкогольного опьянения. Гибель ребенка расследуется по статьям умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

После гибели пятилетнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы.

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