Суд отпустил под домашний арест двух фигурантов дела о заказном убийстве женщины в Фастове

Резонансное преступление было раскрыто еще в начале 2018 года, однако до сих пор идет досудебное расследование

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Киево-Святошинский районный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест двум из четырех фигурантов дела о заказном убийстве многодетной матери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"На рассмотрении Киево-Святошинского районного суда находится уголовное производство в отношении четырех обвиняемых в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенное по заказу, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. На скамье подсудимых находятся заказчик, исполнитель и двое соучастников жестокого убийства жительницы Фастова, которая самостоятельно воспитывала троих детей", – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры доказано, что исполнитель убийства в марте 2018 года прибыл в Фастов, чтобы лишить женщину жизни. На центральной улице города он нанес потерпевшей 25 ударов ножом. Медикам не удалось спасти жизнь 42-летней женщины.

"Во время досудебного расследования всем четырем обвиняемым была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В то же время, Киево-Святошинский районный суд отказал прокурору в удовлетворении ходатайства о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении двух обвиняемых и изменил им меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Что касается других двух – продлены сроки содержания под стражей", – уточнили в прокуратуре.

Также отмечается, что Фастовская местная прокуратура обжаловала решение в апелляционном порядке.

Напомним, что фигурантов резонансного уголовного дела задержали в начале минувшего года.

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