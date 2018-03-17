Убийство многодетной матери под Киевом: подозреваемый отправлен за решетку на два месяца

Сегодня, 18:29

Ходатайство об избрании меры пресечения другим участникам убийства рассмотрят в порядке очередности.

Заседание суд в Фастове. Фото: Facebook Юрия Ткаченко
Заседание суд в Фастове. Фото: Facebook Юрия Ткаченко

Сегодня, 17 марта, следственным судьей Фастовского горрайонного суда Киевской области одному из подозреваемых в совершении убийства многодетной матери в Фастове была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Об этом сообщает Фастовская районная прокуратура в Facebook.

Что касается других подозреваемых, ходатайство об избрании меры пресечения будет рассматриваться в порядке очередности.

Напомним, в Фастове полиция раскрыла заказное убийство многодетной матери, а заказчиков и исполнителей преступления задержали – им уже вручены подозрения.

"Основанием для убийства 42-летней потерпевшей стало то, что после смерти ее мужа у нее остался его бизнес. Желая отобрать указанный бизнес, заказчица нашла исполнителя, который за 12 тысяч долларов согласился убить многодетную мать", – рассказал прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов.

Как сообщала "Сегодня", женщине, частному предпринимателю нанесли 24 ножевых ранения, когда она шла забирать ребенка из садика. Она скончалась в больнице, куда смогла дойти сама. Сиротами остались трое детей.
убийство, мать, фастов

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"Сегодня"

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